Çocuk yaşta evlendirilen İranlı kadın idam edildi

İran'da İslam rejimi, çocuk yaşta evlendirildiği erkeği öldüren Samira Sabzi adlı kadını idam etti.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları (IHR) grubunun açıkalamsına göre yıllarca cinsiyet ayrımcılığına, çocuk yaşta evliliğe ve ev içi şiddete maruz bırakılan Sabzi, "şiddet ve korku ile kendisini sürdüren yozlaşmış rejimin kurbanı" oldu.

Açıklamada İslam Rejimi'nin lideri Ali Hamaney ve diğer yetkililerin bu suçun sorumluları olduğu kaydedildi. Iranwire'ın haberine göre 15 yaşında evlendirilen Sabzian, bundan 4 yıl sonra 2013'te evlendirildiği kişiyi öldürdü. Bu olaylar sırasında 7 yaşında ve 6 aylık iki çocuğu vardı. Iran'da 2022 yılında en az 16 kadın, bu sene ise şimdiye kadar 17 kadın idam edildi. Iran'daki kurallara göre kadınlar, şiddet ve benzeri gerekçelerle bile olsa boşanma kararı alamıyor.