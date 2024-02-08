Çocuklar çalışırken ölüyor

Emek Servisi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, ocak ayına ilişkin iş cinayetleri raporunu açıkladı. MESEM’li çocuk işçiler, Akkuyu’da menenjit salgınının hatırlatıldığı raporda, ocak ayında 7’si çocuk en az 158 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Rapora göre, her gün “en az” 5 işçi çalışırken iş cinayetlerinde hayatını kaybediyor. En çok ölümün inşaat işkolunda meydana geldiği belirtilen raporda, depremlerin vurduğu illerde inşaatların başlamasıyla ölümlerinin arttığı kaydedildi. Son bir ayda afetin vurduğu 11 ilde 17 inşaat işçisinin yaşamını yitirdiği belirtildi.