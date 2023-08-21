Çocuklar, eğitim ve sağlığa ancak sosyal yardımla ulaşabiliyor!

İktidarın milyonları yoksulluğa mahkûm eden ekonomi politikasından en çok çocuklar etkilendi. Tam 1 milyon 230 bin çocuk en temel sosyal haklar olan sağlık ve eğitim hizmetine ancak ‘Şartlı Yardım’ kapsamında erişebiliyor.

Mustafa BİLDİRCİN

Derin yoksulluk, en çok çocukları vurdu. İktidarın Türkiye'yi uçuruma sürükleyen ekonomi politikası nedeniyle milyonlarca çocuk, eğitim ve sağlığa ancak sosyal yardım ile ulaşabilir hale geldi. 2021-2022 döneminde 1 milyon 198 bin 259 olan şartlı sağlık yardımından yararlanan çocuk sayısı 2022-2023 döneminde 1 milyon 230 bin 12’ye, 2 milyon 357 bin 932 olan şartlı eğitim yardımından yararlanan çocuk sayısı ise 2 milyon 438 bin 865’e yükseldi.

Maddi imkânları kısıtlı ailelerin çocuklarına yönelik, “Fırsat eşitliğini artırmaya, yaşam kalitelerini yükseltmeye ve potansiyel riskleri azaltmaya” yönelik yapılan yardımlara yönelik veriler, yoksulluğun ulaştığı dramatik tabloyu ortaya koydu. Türkiye’deki milyonlarca çocuğun, en temel sosyal hakları olan eğitim ve sağlık hakkına ancak sosyal yardımlar ile erişebildiği belirlendi.

MİLYONLARCA ÇOCUK

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan yıllık programlara göre, 2021-2022 eğitim öğretim dönemine yönelik toplam 2 milyon 357 bin 932 çocuk şartlı eğitim yardımından faydalandı. Ailesinin ekonomik durumu nedeniyle eğitime erişmekte güçlük çeken ve şartlı eğitim yardımı kapsamına alınan çocuk sayısı 2022-2023 eğitim öğretim döneminde ise arttı. Buna göre, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde toplam 2 milyon 438 bin 865 çocuk şartlı eğitim yardımı kapsamına alındı.

Benzer bir tablo, şartlı sağlık yardımlarına yönelik verilerde de yaşandı. Ağustos 2021 itibarıyla şartlı sağlık yardımından yararlanan çocuk sayısı 1 milyon 198 bin 259 iken çocuk sayısı Eylül 2022 itibarıyla 1 milyon 230 bin 784’e çıktı.

Eğitim yaşamını sürdürebilmek için sosyal yardıma muhtaç çocuk sayısının hemen her yıl iki buçuk milyonun üzerinde olması da dikkati çekti. Buna göre, 2018 yılında 2 milyon 517 bin 680 çocuk şartlı eğitim yardımı alırken 2019, 2020 ve 2021 yıllarında bu sayı sırasıyla 2 milyon 603 bin 680, 2 milyon 607 bin 26 ve 2 milyon 128 bin 750 olarak gerçekleşti.

BİR YILDA BİNLERCE ARTIŞ

2021-2022 döneminde şartlı sağlık yardımı alan çocuk: 1 milyon 198 bin 259

2021-2022 döneminde şartlı eğitim yardımı alan çocuk: 2 milyon 357 bin 932

2022-2023 döneminde şartlı sağlık yardımı alan çocuk: 1 milyon 230 bin 12

2022-2023 döneminde şartlı eğitim yardımı alan çocuk: 2 milyon 438 bin 865

ŞARTLI YARDIMLAR NEDİR?

Şartlı Eğitim Yardımı, ekonomik güçlükler nedeniyle temel eğitim hizmetlerinden yararlanamayan, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan ve 3294 sayılı kanun kapsamında muhtaçlığı onaylanmış hanelere yapılıyor. Şartlı eğitim yardımı, bu grup içerisinde yer alanlar arasında örgün eğitime katılan çocuklara eğitimin başlangıcından, lise öğrenimini bitirene kadar, öncelikli olarak çocuğun annesi olmak üzere, çocuğun babası veya çocukla aynı hanede yaşayan ve çocuğun bakımını üstlenen reşit bireylere veriliyor.

Şartlı Sağlık Yardımı kapsamında, nüfusun en yoksul kesiminde yer alan ailelere 0-6 yaş arası çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrollerine götürmeleri şartı ile düzenli nakit para yardımı ve sağlanıyor.