Çocuklar ölümüne çalıştırılıyor

İSİG Meclisi, son 11 yılda en az 689 çocuğun çalışırken hayatını kaybettiğini açıkladı. Düzenlenen eylemde çocuk işçiliğinin yasaklanması gerektiği savunuldu, MESEM uygulamasına son verilmesi istendi.

Haber Merkezi

İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliği Meclisi (İSİG), 2013 ve 2024'ün ilk 4 ayı arasında iş cinayetleri sonucu yaşamını yitren çocukların sayısını açıkladı. İSİG’in verilerine göre en az 689 çocuğun çalıştırılırken iş cinayetinde hayatını kaybetti. Rapora göre, son 11 yılda, 0-14 yaş arası 238 çocuk, 15-17 yaş arasında ise 451 çocuk çalıştırılırken iş cinayetinde yaşamını yitirdi. Ölen göçmen çocuk işçi sayısının ise 80 olduğu aktarıldı. İllere göre dağılımda ise Urfa’da 50, Antep'te 40, İstanbul'da 40, Adana'da 34, Konya'da 25 ve Antalya'da 22 çocuk işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Verilere göre ölüm sebepleri; yüzde 28 trafik kazası, yüzde 17 boğulma-zehirlenme, yüzde 14 ise göçük olarak açıklandı. İş kollarına göre ölümler incelendiğinde tarım/orman yüzde 55'le en yüksek paya sahip işkolu oldu. İnşaat/yol çalışmalarında ölen çocuk işçilerin oranı yüzde 11 olarak gerçekleşirken metal ve konaklama iş kolunda ölenlerin oranı ise yüzde 7 olarak açıklandı. Gıda işkolundaki ölümlerin payı ise yüzde 3 oldu.

SÖMÜRÜYE SON

İSİG Meclisi tarafından dün Kocaeli’nde çocuk işçiliğe karşı eylem yapıldı. Eylemde gençlerin güvencesiz çalıştırılmasına ve iş cinayetlerine son verilmesi talep edildi.

İSİG Meclisi tarafından yapılan açıklamada, çalışma yaşının 10'un altına düştüğünü belirterek, "Sokakta çalışan çocuklar, genel olarak ayakkabı boyacılığı, seyyar satıcılık, araba camı silme, atık toplama gibi işlerde çalışırken bu işler genel olarak kalabalık şehir merkezlerinde ve tehlikeli ortamlardadır. Dengeli ve yeterli beslenmeyen, bir kısmı ise geceyi sokakta veya çöplüklerde geçiren çocukların çalışmaları haftanın 7 günü ve günlük 14 saati bulabilmektedir" dedi. Çocuk işçiliğin yasaklanması gerektiğini belirten Erben, "Eğitime verilen bütçe artırılmalı, MESEM uygulamasına son verilmeli, mesleki öğrenim çocuk ve gençlerin gelişimine uygun bir biçimde planlanmalı ve kamusal kurallar çerçevesi içinde olmalıdır ancak bunları sistem içinde ifade etmek tek başına bir anlam ifade etmiyor. Örgütlenmek, mücadele etmek ve direnmek gerekiyor" diye konuştu. Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube Sekreteri Bektaş Durmaz, Türkiye'nin yolsuzlukta olduğu gibi yoksullukta da birinci olduğunu belirterek, "Çocuk işçi cinayetlerinin olmadığı günler için 1 Mayıs'a çağırıyoruz” dedi.