Çocuklar silah değil, kalem tutsun

İstanbul’da lise öğrencisinin 2 kişiyi silahla yaralamasının ardından "Çocuklarda bireysel silahlanma artıyor mu?" sorusu gündeme geldi. Umut Vakfı’ndan Akcan, “10 yıldır çocukların silahlı şiddet olaylarında artış var” dedi.

Deniz GÜNGÖR

Bireysel silahlanmanın giderek artması ülkede güvelik sorununa dönüştü. Silahlı çatışmalar 18 yaş altına dahi düşerken bunun son örneği ise dün İstanbul Küçükçekmece’de yaşandı. İddiaya göre, B.G., Utku A. ve Ali N.’nin de bulunduğu 7 lise öğrencisinden B.G. ile bir arkadaşı arasında tartışma çıktı. Arkadaşının kendisine saldırması nedeniyle B.G., silahla arkadaşlarına ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Utku A. ve Ali N. Yaralanırken Utku A.’nın durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis, şüpheli B.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

ARTIŞ VAR

BirGün’e konuşan Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Psikiyatrist Ayhan Akcan, ergenlik döneminde silahla yaralamaların 10 yıl içinde arttığına dikkat çekti. 18 yaş altı ergenlerde silahlı şiddet olaylarının yaşandığını belirten Akcan, “Biz bu gruplara ‘riskli grup’ diyoruz. Hem duygu hem de bedenen kişinin oturmadığı sorunlu bir dönem. Bu nedenle olaylar hemen kavga, şiddet ve hatta cinayete kadar gidebiliyor. Bundan dolayı bir evde silah bulunduranlar için hem eğitim, denetim ve mutlaka bir referans sistemi getirilmeli. En azından kişilerin silahlarını nasıl saklayacaklarını, nasıl koruyacaklarını öğrenmeleri gerekiyor” dedi. Akcan, bireysel silahlanmanın kamu sağlığını ve güvenliğini tehdit ettiğini ve çözüm üretilmesi gerektiğini anımsatarak “Son 10 yıldır 18 yaş altında artış var. Türkiye’deki silah şiddetine ilişkin yaş grubuna baktığınızda ise yüzde 50’sinin 27 yaş altının oluşturduğunu görüyoruz" diye konuştu. Çocukları silahlı şiddet olaylarından nasıl uzak tutulabileceğine ilişkin konuşan Akcan, şunları söyledi: “Birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi çocuğun sorumluluk alanlarında aksama varsa ilk olarak buna müdahale edilmeli. Çocuk okula gitmiyorsa, hırsızlık yapıyorsa, yalan söylüyorsa, eve gelmiyorsa, madde kullanıyorsa, şiddet görüyor ya da uyguluyorsa mutlaka takip edilmeli. Gerekirse çocuğun aileden alınarak devlet koruması altına alınması gerekiyor. Ancak bunlar bizde henüz uygulanmıyor. Hem nüfus hem de genç sayısı fazla ve maalesef anne-babalar bu konuda çok fazla duyarlı ve ilgili değil. Artık sosyal problemler yaygın ve ciddi sorunlar var. Akran şiddeti ve öğretmenlere yönelik şiddet arttı.”

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1 YILDA EN AZ 10 SİLAHLI ŞİDDET YAŞANDI

•5 Ocak 2023: Samsun Canik’te 17 yaşındaki A.A.Ö, okul bahçesinde annesi Zerrin Büyük’ü silahla vurarak öldürdü, Bilgin İ.’yi de silahla yaraladı.

• 9 Ocak 2023: Zonguldak’ta 16 yaşındaki Y.S. arkadaşı Y.T’yi silahla vurarak yaraladı.

• 6 Nisan 2023: Adana Yüreğir’de çıkan kavgada 16 yaşındaki İ.A., 12 yaşındaki İ.B.’yi ve 21 yaşındaki Emre S.’yi silahla vurarak öldürdü.

• 27 Nisan 2023: Urfa’da kendisini uyaran okul müdürü yardımcısı ile tartışan lise öğrencisi İsa D. pompalı tüfek ile okulu bastı. İsa D.’nin açtığı ateşte 1 öğrenci ve 3 kişi yaralandı.

• 30 Mayıs 2023: Rize’de babasının annesini öldüreceğinden şüphelenen 14 yaşındaki M.A.L. silahla babasını vurdu.

• 5 Haziran 2023: İstanbul Küçükçekmece’de şüphe üzerine üst araması yapılan 16 yaşındaki R.E.Ö.’nün üzerinden içerisinde gerçek mermiler olan kurusıkı tabanca çıktı.

• 9 Haziran 2023: Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde 14 yaşındaki M.U., babası S.U.’yu öldürdü.

• 16 Haziran 2023: Kocaeli’nin Darıca ilçesinde lise öğrencisi O.K. silahını göstermek üzere çıkardığı sırada arkadaşı M.Ö.’yü bacağından yaraladı.

• 2 Ekim 2023: Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde 15 yaşındaki İ.G., babası T.G.’yi silahla vurarak öldürdü. İ.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

• 6 Ekim 2023: İzmir’in Buca ilçesinde 13 yaşındaki E.Y., 11 yaşındaki Y.C.K. tarafından silahla vuruldu. E.Y. hastanede hayatını kaybederken, Y.C.K. koruma altına alındı.

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SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN SUÇ TÜRÜ DAĞILIMI:*

*TÜİK “Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri 2022” raporu.