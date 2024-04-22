Çocuklar suç bataklığında: Yüzbinlerce çocuğa suç soruşturması

2023 yılında 452 bin 70 çocuğun suça karıştığı belirlendi. Çocuklar hakkında en çok, “vücut dokunulmazlığına ve malvarlığına karşı” suç işledikleri gerekçesiyle Cumhuriyet başsavcılıklarında dosya açıldı.

Mustafa BİLDİRCİN

Cumhuriyet başsavcılıklarındaki dosya sayısına yönelik veriler, Türkiye’deki çocukların içinde bulunduğu çarpıcı tabloyu ortaya koydu. Verilere göre, suça sürüklendiği için hakkınca Cumhuriyet başsavcılıklarınca dosya açılan çocuk sayısı 452 bin 70 oldu. Çocukların karıştığı suçların türlerine göre dağılımı da dikkati çekti. Resmi veriler, yoksulluğun çocuklar üzerindeki çarpıcı etkisini gözler önüne serdi. 2023 yılında çocuklar en çok, “vücut dokunulmazlığına karşı suç” işledi. Bu kapsamda hakkında dosya açılan çocuk sayısının 92 bin 621 olduğu bildirildi. İkinci sırada ise 92 bin 621 çocuk hakkında soruşturma dosyası açılan, “malvarlığına karşı suçlar” olduğu belirtildi.

Suça sürüklenen çocukların sayısı, haklarında açılan dosya sayısına göre şöyle sıralandı:

• Hürriyete karşı suçlar: 58 bin 473

• Terörle Mücadele Kanunu’na giren suçlar: 2 bin 20

• Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar: 972

• Devletin güvenliğine karşı suçlar: 490

Çocuk ağır ceza mahkemelerine ise 2015-2023 döneminde 71 bin 580 dosya geldi. 2015 yılında 6 bin 600 olan dosya sayısı, 2023 yılında 10 bin 595’e fırladı. 2015-2023 döneminde çocuk ağır ceza mahkemelerinden 14 bin 866 çocukla ilgili mahkûmiyet kararı alındığı ifade edildi.

AÇLIK, YOKSULLUK, SUÇ

CHP Milletvekili Cevdet Akay, Türkiye de yarım milyona yakın çocuğun suça sürüklendiğini ortaya koyan verilere yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’deki çocukların açlık, yoksulluk ve suç çemberine sıkıştırıldığını vurgulayan Akay, “Bu durumun sorumlusu ise çocuklarımızı koruyamayan iktidardır” dedi. İktidarın politikalarının faturasını çocukların ödediğinin altını çizen Akay, “Türkiye’nin aydınlık geleceği olan çocukların hayatları AKP’nin kötü politikaları yüzünden karanlığa gömülmüş durumda” diye konuştu.

AİLELER BAKAMIYOR

Yüz binlerce çocuğun suça sürüklendiği Türkiye’de, yoksulluk nedeniyle bakılamayan çocuk sayısı da 170 bine dayanıyor. 2020 yılında 129 bin 422 olan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan çocuk sayısı, 2022’de 157 bin 248’e, 2023’te ise 170 bine kadar ulaşıyor.