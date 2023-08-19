Çocuklara Diyanet kıskacı

Diyanet, Sevgi Evleri’ndeki kimsesiz çocukları umreye götürdü. Başkanlığın, Değerler Yarışması’nda dereceye giren lise öğrencilerinin olduğu umre kafilesine, Aile Bakanlığı’na bağlı sevgi evlerinde kalan çocukları da dâhil ettiği öğrenildi.

Mustafa BİLDİRCİN

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sevgi Evleri’nde yaşayan kimsesiz çocukları umreye götürdü. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ocak-Haziran 2023 dönemine yönelik raporunda yer alan Sevgi Evleri detayı dikkati çekti. Sevgi Evleri’ndeki personel sayısını bir türlü açıklamayan Diyanet, 2023 yılının ilk yarısındaki faaliyetlerini içeren raporunda, sevgi evlerine yönelik faaliyetleri ile övündü. Raporda, Sevgi Evleri’nde kalan çocukların umreye gönderildiği kaydedildi.

GENÇLERE UMRE TURU

Raporun, “Hac ve Umre Faaliyetleri” bölümünde, şu ifadeler yer aldı: “2019-2020 yılında Mevlid-i Nebi Haftası ve Değerlerler Yarışmasında dereceye giren lise öğrencileri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde kalan ve dereceye giren gençlere yönelik umre turları düzenlenmiş ve bu kapsamda 272 kişi umreye gönderilmiştir.”

SIR PERDESİ

Öte yandan dinsel dayatma iddialarının merkezinde yer alan Sevgi Evleri’ne yönelik Diyanet İşleri Başkanlığı çıkarmasına sır perdesi çekildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 yılında kendisine iletilen, “Sevgi Evleri’ndeki manevi rehber sayısı kaçtır?” sorusuna “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na sorun” yanıtını verdi. Bakanlık ise manevi rehber sayısını açıklamaktan kaçınarak, “Çocuklara yönelik Değerler Eğitimi Programı uygulanmaktadır” yanıtını verdi. Sevgi Evleri’nden sorumlu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da “Sevgi Evleri’nde kaç Diyanet personeli çalışmaktadır?” sorusuna Diyanet’e yönlendirdi. Diyanet ise 8 Şubat’ta başkanlığa yönlendirilen soruyu, “Soruşturma süreci” gerekçesiyle aylarca yanıtsız bıraktı.

TARİKAT ELİNDELER

Diyanet, Sevgi Evleri’yle kamu hizmeti vermek bir yana, dinci propagandalara da zemin hazırlıyor. Diyanet, bu evlerde kalan çocukların yüzlerini de afişe ederek daha önce umre ve dinsel gezilere götürmüştü. Aydın, Sivas başta olmak üzere birçok kentte Diyanet talebiyle yapılan geziler, kent valiliklerinin internet sitelerinde de duyurulmuştu. Ayrıca devlet korumasındaki çocukların, devlet eliyle tarikat kampına yollandığı da ortaya çıkmıştı.