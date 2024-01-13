"Çocukları karanlık odaya kapattı" iddiası: Spor eğitmeni görevden alındı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Siteler Mahallesi İlkokulu'nda Halk Eğitim Merkezi tarafından spor eğitmeni olarak A.U, sınıfta konuşan 6 yaşındaki çocukları karanlık odaya kapattığı, ders boyunca duvara döndürüp beklettiği şikayeti üzerine görevden alındı.

Antalya'da bir ilkokulda sınıfta konuşan 6 yaşındaki çocukları karanlık odaya kapatarak ders boyunca duvara döndürüp beklettiği şikayeti nedeniyle spor eğitmeni görevden alındı.

Konyaaltı ilçesindeki Siteler Mahallesi İlkokulu’na, 2023- 2024 eğitim ve öğretim yılı başında, Halk Eğitim Merkezi tarafından spor eğitmeni olarak A.U. görevlendirildi.

Okulda 1’inci sınıflara spor eğitimi veren A.U. hakkında veliler, konuşan çocukları ders boyunca spor salonundaki karanlık bir odaya kapattığı, bazılarını ise duvara döndürerek beklettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

SINIFIN SPOR DERSİ İPTAL EDİLDİ

Veliler, imzalayarak okul idaresine teslim ettiği şikayet dilekçesinde aynı zamanda, 6 yaşındaki çocukların olumsuz etkilenmesi nedeniyle eğitmenin değiştirilmesini talep etti.

Sonrasında okul yönetimiyle görüşen veliler, hiçbir gerekçe gösterilmeden çocuklarının bulunduğu sınıfın aldığı spor dersinin iptal edildiğini öğrendi.

Şikayet sonrası A.U. ise görevden alındı.