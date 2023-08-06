Çocukların kavgasında silah konuştu: 4 çocuk yaralı

Silaha erişimin kolaylığı nedeniyle her gün onlarca insan silahlı kavgalarda yaşamını yitirmeye devam ederken, bir olay da Çorum'da yaşandı. Bu defa olayın özneleri çocuklardı. Kavgada silah kullanıldı, 4 çocuk yaralandı.

Çorum'da meydana gelen silahlı kavgada 4 çocuk yaralandı. Gülabibey Mahallesi'nde daha önceden aralarında husumet bulunan B.K. (19), F.İ. ve F.T konuşmak için Yenidoğan 2. Sokak'ta buluşmak için anlaştı. B.K. buluşma yerine geldiğinde şüphelilerden birisi ateş etmeye başladı.

Açılan ateş sonucu B.K., Y.D., İ.D. M.D.D. sırt, bel, ayak ve kollarından saçma ile yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı çocuklar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ve kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfeği bir apartmanın boşluğunda bularak muhafaza aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.