Çocukların namaza zorlanmasına tepki

Haber Merkezi

MEB’e bağlı Bursa’daki Selahattin Aktar Öğrenci Yurdu’nda yurt müdürünün öğrencileri Cuma ve yatsı namazlarına katılmaya zorladığı iddialarının ardında Veli-Der BTSO Eğitim Vadisi Kampüsü önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Veli-Der adına basın açıklamasını okuyan Şube Başkanı Barış Dinga, iktidarın 21 yıldır daha önceki iktidarlardan farklı olarak kendi dünya görüşüne uygun olarak bir ülke yaratmak istediğini söyledi. Eğitimin kindar ve dindar nesil yaratmak için en önemli araç olduğunu söyleyen Dinga şunları dile getirdi: “Bilimi temel alması gereken okullarımızı dinselleştiriyor; nerdeyse her mahalleye bir imam-hatip okulu açıyor. Öyle ki çocuklarımız onlar dışında gidecek okul bulamaz oldu. Kalan okulların müfredatını cihatçı bir içerikle dolduruyor, tarikat ve cemaatlerle yaptığı protokollerle onları okullarımızın içine soktukları yetmezmiş gibi, yetersiz okul ve yurt sorunundan dolayı çocuklarımıza onların okul ve yurtlarına mahkum ettiriyor ve onların kucağına doğru itiyor.”