Çoğunluk için adalet

İngiltere İşçi Partisi’nin eski lideri Corbyn, “Çoğunluk İçin Şiir” adlı kitapta farklı mücadelelerden ilham alan şiirleri bir araya topladı. Corbyn’e göre sosyal adalet, özgür bir sanattan geçiyor. Kapitalizmin küresel adaletsizliği, savaşları, çatışmaları artırdığına dikkat çeken Corbyn, “Sosyalizm, sahip olduklarımızı, dünyayı, doğal kaynakları korumak ve zenginliğin paylaşılmasını sağlamaktır” dedi.

Semiha DURAK

Britanya İşçi Partisi’nin eski lideri Jeremy Corbyn ile Londra’da düzenlenen Five Demands (Beş Talep) başlıklı konferans sırasında görüştüm. Gün boyu devam eden panel, “herkes için maaş artışı, yeni çevre sözleşmesi, çoğunluk için konut, ücretsiz sağlık sistemini kurtarmak için zenginlere vergi, mültecileri kabul etmek ve savaşsız bir dünya” olarak belirlenen beş temel meseleye çözüm aramak adına düzenlenmişti. Şimdilerde partiden uzaklaştırılmış olsa da, Labour Party’nin (İşçi Partisi) efsanevi lideri olmaya devam eden Corbyn ile hem kısa süre önce yayımlanan şiir antolojisi kitabı hakkında, hem de politika üzerine konuştuk.

Len McCluskey ile birlikte yayımladığınız "Çoğunluk İçin Şiir" adlı antoloji kitabın başlığı, İşçi Partisi’nin bir önceki seçimlerdeki “Azınlık değil, çoğunluk için" sloganını hatırlatıyor. Kitabın hikâyesi nedir?

Sosyalizm ve sosyal adaletin ekonomik argümanlardan, uluslararası dayanışmadan, toplumlarında adalet talep eden insanlardan geldiğine inanıyorum; ama aynı zamanda sanatsal çaba ve onun özgür bırakılmasıyla da ilgilidir. Len ile Liverpool'da liman İşçileri grevi zamanında kurulan Casa adında bir kulüpte bir şiir gecesi düzenlemiştik. Seyirciler arasındaki gençlerden kendi şiirlerini okumak isteyenler de oldu. Etkinliğin sonunda, Or Books'tan Colin Robinson “Bunu bir kitaba dönüştürmeye ne dersiniz?” diye sordu, biz de kabul ettik. Çoğunluk İçin Şiir, kendi seçtiğimiz şiirlerin, seçkilerin olduğu bir kitap. İçinde benim de bir şiirim var. Başka insanlardan da şiirler bulunuyor -kapağın üzerinde gördüğünüz isimler; Michael Rosen, Maxine Peake, Julie Hesmondhalgh ve diğerleri- onlardan da bizim için birer şiir seçmelerini istedik ve böylece bu kitap ortaya çıktı. Bu kitap çerçevesinde, ülke genelinde şiir etkinlikleri düzenliyoruz. Harika bir deneyim oldu ve gelecek yıl “Çoğunluk'tan Şiirler” adında başka bir kitap projesi yapmayı planlıyoruz.

Şiirin hayatınızdaki önemi nedir? Kişisel ve politik inançlarınızı nasıl etkiliyor?

Şiir okumaktan her zaman keyif aldım, evde farklı dönemlere ve bölgelere ait pek çok şiir kitabım var. Pablo Neruda ve onun eserleri büyüleyici. Özellikle de Latin Amerika'yı keşfi… Şili'de doğmuş biri için bu biraz tuhaf görünebilir, ama kendi deyimiyle, Latin Amerika kıtasında seyahat edene dek, hayata dair daha Avrupai bir yaklaşımı vardı. Sonra Machu Picchu şiirini yazdı. Bu şiir, onun bir şeyleri keşfi olarak kabul edilebilir. Coleridge, Shelley gibi şairlerin ilham veren şiirlerinin de büyük etkisi oldu. Sonra Maya Angelo gibi mücadele ve ilham şiirleriyle siyahların ABD’deki ve dünyanın diğer yerlerindeki mücadeleye dair ilham veren şiirleri… Biz de bu kitapta, şiire dair genel bir bakış sunmaya çalıştık. Ama aynı zamanda her türlü şiirin temsil edilmesine dikkat ettik. Langston Hughes’den, Ben Okri'den şiirler bulunuyor, Afrikalı ve Asyalı şairler var. Oldukça geniş bir çeşitliliğe sahip.

Hem Britanya'da hem de ABD'de grevlerde son zamanlarda artış görülüyor. Birkaç ay önce Arjantin'de genel grev oldu. Britanya'da sendikalara katılımın arttığını belirtmiştiniz. Bu gelişmeleri nasıl görüyorsunuz? Sol için ne gibi sonuçları var?

İşçi Partisi içindeki ana akım (Keir Starmer ve onu destekleyen kanat) desteklemese de, halkın çoğunluğunun grevleri destekliyor oluşu çok önemliydi. İletişim sektörü ve posta çalışanları, öğretmenler, hemşireler, doktorlar, demiryolu çalışanları ve memurlarla birlikte grev alanlarındaydım. Halkın grevlere verdiği tepki, bu kez destekler nitelikteydi. Trenler iptal olduğunda, otobüs çalışmadığında, postalar teslim edilmediğinde, operasyonlar iptal olduğunda kimsenin mutlu olmadığı bir gerçek. Ama bu sefer bir fark var. Halkın büyük çoğunluğu grevlerin nedenini anlıyor; tüm anketler grevlerin desteklendiğini gösteriyor. Bir süredir grev sayısında bir azalma başlasa da hala devam ediyor. Grevler sayesinde kazanılan maaş artışı hala enflasyon seviyesinde ya da enflasyonun üzerinde değil. Yani henüz bitirmedik, işçi sınıfının yaşam standardı hala 15 yıl öncesine göre yaklaşık yüzde 20 daha düşük.

Kitabı "tüm adaletsizliğe uğrayanlara” ithaf ediyor ve Julian Assange ile dayanışma içinde olduğunuzu ifade ediyorsunuz. Britanya’da Assange, Brezilya'da Lula, Türkiye'de Demirtaş ve diğer örneklerde gözlemlenen “hukuk savaşı” konusunda ne düşünüyorsunuz?

Kitabı, dünyada en çok öne çıkan ve en çok eleştirilen insan olan Julian Assange'a ithaf ettik. Savaş, yalanlar, yasadışı eylemler, üst düzey yolsuzluklar ve çok daha fazlası hakkında çok sayıda bilgi/belge yayımladı. Bunlar, kurumsal açgözlülük ve bunun dünya çapında çevreye verdiği zararı gösteriyordu ve yaptığı şey çok önemliydi. Şimdi beş yıldır Belmarsh Hapishanesi’nde, ondan önce Ekvador büyükelçiliğindeydi, yani 10 yıldır işini yapabilme özgürlüğüne sahip değil. Julian Assange'ın özgür yürüdüğü günü dört gözle bekliyorum. Geçen yıl, Len McCluskey ile birlikte, hapiste onu ziyaret ettik. Bir buçuk saat kadar mesleği ve hayatı üzerine konuştuk. Çok güçlü bir insan ama çok kötü muamele görüyor.

Antolojide Calais mülteci kampını ziyaretinizden dönerken yazdığınız bir şiir de bulunuyor. Solun, mülteci krizini ele alma, savaş ve çatışmaların kurbanı olan mültecilerin haklarını savunma konusunda oynaması gereken rol nedir?

İnsanların sığınma arayışının arkasındaki nedenleri, insani boyutu anlamak gerekiyor. Calais'ye birkaç kez gittim; korkunç bir yer. İnsanların cesareti ve yoksullukları inanılmaz. Son gittiğimde, mülteciler için öğle yemeği düzenlediğimiz masa üzerinde, dünya haritası işlenmiş bir örtü vardı. Mültecilerden birinden Afganistan'dan Calais'ye olan yolculuğunu haritada göstermesini istedim. Zikzaklar çizen, oldukça garip bir yolculuktu. Geçtiği ülkelerdeki deneyimini sordum. Parmağıyla Bulgaristan'ı gösterirken, “Korkunç bir yer, sokaklarda çok köpek var” dedi. Küçük köylerde insanlar üzerine köpeklerini salmışlardı. Eminim başka yerlerde de başına böyle şeyler gelmiştir. Yolculuk sırasında aldığı yaraları gösterdi. Nihayet Calais'ye geldiğinde, burada da ırkçılar ve polis tarafından saldırılar devam etti. Manş’ı geçmeye çalışırken de ona “bu ülkeyi yok etmeye çalışan bir işgalci” olduğunu söylediler.

İnsana yakışmayan şekilde davranmayı ve onları işgalci olarak suçlamayı bırakalım. Avrupa’yı çevreleyen dikenli teller ve elektronik gözetleme kontrolü son derece kötü. Güvenli rotalar olmalı ama insanların sığınma talebinde bulunma nedenlerinin de anlaşılması gerekiyor. Afganistan’daki savaş, Irak, Suriye, Libya'daki savaş, Senegal'deki yoksulluk… Avrupa Komisyonu’ndaki tartışmalar güvenliği artırmak ve insanların seyahat etmesini engellemek üzerine. Bunlar sorunu çözmüyor. Mesele mültecilere nasıl davranıyor olduğumuz, insanlığımız. Belki de 50 ya da 100 yıl sonra, Avrupa'da güvenlik arayanların cesareti hakkında kitaplar yazılacak.

Kitabınızda Mahmoud Dervish’in “Kudüs'te” adındaki şiir hakkında “Şiir, bazı durumlarda, işgal ve baskı altındaki insanların kendilerini en iyi biçimde ifade edebilecekleri yol olabilir. Şiir, sözlü tarih aracı olarak, gizlenmek zorunda kalan gerçek duyguları aktarabilir ve direniş ile umut mesajları verebilir” diyorsunuz. BMGK’nin ateşkes ve Uluslararası Adalet Divanı'ndaki (UAD) İsrail'in soykırım davası hakkında ne düşünüyorsunuz? 30 binden fazla insanın ölümünden sonra bu karara varılması ne hissettiriyor? Filistin için hangi adımların atılması gerektiğini düşünüyorsunuz?

Mahmoud Dervish bu şiiri yıllar önce, ölümünden kısa bir süre önce yazmıştı. 67 savaşı sonrası, İsrail’in işgal güçleri tarafından uygulanan giriş yasağının ardından Kudüs'e geri dönme arzusunu anlatır. Çok güçlü bir şiir. Filistin’in ve kendi yaşadıklarının güçlü bir imgesi. Filistin halkının adalet ve barış arayışını anlatan birçok şair var. Çatışmalar inanılmaz şiirler ortaya çıkarabiliyor. Birinci Dünya Savaşı'nın büyük şairleri, İrlandalı şairler, köle ticareti hakkında yazan şairler de çok iyi şiirler yazmışlardı Apartheid'e karşı kampanya yürütenler de. Şiirin, şu anda da çok güçlü bir mesaj olduğunu düşünüyorum.

Lahey'de UAD’deki duruşmaya katıldım. Oldukça spesifik, çok iyi sunulmuş ve hukuki terimlerle oldukça iyi ifade edilmiş bir duruşmaydı. UAD ara kararı verdi, ama İsrail bunu kabul etmeyi reddetti, ana kararı beklediğini söyledi. Ara karara uymadılar, ateşkes ilan etmediler, işgale ve bombalamaya devam ettiler. İsrail'in silahlandırılmasını durduracak uluslararası anlamda baskı oluşturmaya ihtiyaç var. Uzun vadede, kalıcı barışın sağlanması gerekiyor.

Fotoğraf: AA

“Jeremy Corbyn: Büyük Yalan” belgeseli, liderliğinizi baltalamak ve sizi İşçi Partisi’nden uzaklaştırmak için antisemitizm suçlamalarının kullanıldığını anlatıyordu. Bu suçlamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni bir siyasi parti kurma planınız var mı?

Antisemitizm toplum içindeki bir zehirdir, İslamofobi de öyle. Irkçılığın her türü zehirdir. Irkçılıkta bir hiyerarşi yoktur. Partinin lideri olduğumda, bazı partililerin davranışlarıyla ilgili şikâyetlerde oldukça yetersiz yürütülen bir süreç vardı. Bu süreçlerin yürütülmesini sağladım, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’nun raporunu kabul ettim. Ömrümü ırkçılığa karşı olarak geçirdim ve öyle de öleceğim. Bu arada doğrudan bir şekilde antisemitizmle suçlanmadım, her zaman ikinci elden, dolaylı suçlamalardı. Bu konudaki mücadeleme devam edeceğim.

Ayrıca, Filistin halkıyla dayanışma gösterilerine çok sayıda Yahudi’nin bu gösterilere katıldığını not etmek de önemli. Herkes gibi ırkçılığa karşı çıkıyorlar. Ve biliyorsunuz, Suella Braverman ve diğer içişleri bakanlarının bu gösterileri nefret yürüyüşleri olarak tanımlamasına rağmen, bunlar sevgi ve dayanışma yürüyüşleridir.

Artık ateşkes ilan edilmeli ve silah ticaretine son verilmeli, Filistin halkı için adalet ve gelecek olmalı. Ülke genelinde bütün bu konularla ilgili kampanyalar yürütülüyor. Yaz sonuna dek daha fazla insanın İşçi Partisi liderliğinin ekonomik bir alternatif konusundaki eksikliğine karşı duracağını düşünüyorum. Savunma harcamalarının GSYİH'nin yüzde 2,5’i üzerine çıkarılmasını önerirken- ki bu dünyadaki en yüksek oranlardan biri- aynı zamanda da ulaşım sisteminin kamulaştırması için para olmadığını söylüyorlar. Savunma harcamalarını düşürmek ve barışı sağlamak konusunda görüşmeler olmalı. Savaşları müzakere yoluyla sonlandıracaksanız neden hemen şimdi ateşkesle başlamıyorsunuz? Gazze'de, Ukrayna'da, Kongo'da ateşkes… Savaşların nedeni ortada; Kongo'daki maden şirketlerinin açgözlülüğü, silah üreticileri, Ukrayna ve Rusya'nın diyalog kuramaması. Herhangi bir çatışmanın her iki tarafına silah sağlamanın sorunu çözmediği açık. Barışı sağlamak konusunda kararlı davranılmalı.

Mevcut siyasi iklim göz önünde bulundurulduğunda, sol kanattaki bağımsız milletvekilleri Britanya politikasının geleceğini şekillendirmede nasıl bir rolü olacak?

Politik tartışma, politik değişim ve demokrasi; buradaki üç ana politik partinin benimsediği ekonomik dogmanın dar kalıplarına karşı alternatif sesler sunulduğunda ancak sağlıklı olabilir. Bu dar kalıp kırılmalı, adalet ve umut getiren ekonomik bir dönüşüm olmalı. Bu ülkede yaşanan akıl sağlığı krizi, yalnızca tıbbi bir sorun değil; yoksulluk, stres ve baskının getirdiği bir kriz. Gençlerin neden ömür boyu borç ve giderek düşen ücretlerle yaşamayı beklemesi gerekiyor? İşçi sınıfı neden yatırımsızlık, yoksulluk ve yetersiz kamu hizmetleriyle dolu bir geleceği beklemek zorunda? Bunların hiçbiri böyle olmak, böyle devam etmek zorunda değil. Bu yüzden, bugün buradayız.

Bu karanlık zamanlarda sosyalist olmak neden önemli?

Serbest piyasa kapitalizmi, her türlü kapitalizm, çevreyi yok etmekten, kazananlar ve kaybedenler yaratmaktan başka hiçbir işe yaramaz. İnsanlar doğaları gereği, birbirlerini desteklemek ve yardım etmek isteyen, topluluk içinde var olabilen varlıklardır. Bu yüzden sosyalizmin ilkesi, birbirinize gerçekten bakmak, yanından geçip gitmemektir. Sosyalizm, sahip olduklarımızı, dünyayı, doğal kaynakları korumak ve zenginliğin paylaşılmasını sağlamaktır. Bu da herkesin gerçekten güvende olabileceği, gıda ve eğitime sahip olabileceği, yaşayabileceği bir hayat sürebileceği anlamına gelir. Gerçek anlamda güvenlik, güvende olmak budur.