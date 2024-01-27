Çok değişken bir dönem yaşanıyor

Oğulcan AYDIN

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Faik Demir bölgede yaşanan gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve İran’ın ivedilikte birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten Demir şunları kaydetti: “Dış politika ve uluslararası ilişkiler çok değişken ve devinimli bir dönemden geçiyor. Çoklu ilişkiler ve dengeler söz konusu.

İki ülke arasında ciddi sorunlar ve önemli ilişkiler görülebiliyor. Örneğin İtalya Başbakanı Meloni, Türkiye için çok olumsuz söylemler içindeyken bugün farklı bir çizgide. Öte yandan Türk – Yunan ilişkileri ikili ziyaretler ile birlikte fırtına sonrası melteme döndü. Türkiye Iran arasında da anlaşmazlıklar varken bugün ivedilikle birlikte davranmak zorundalar. Irak ve Suriye politikaları İran ve Türkiye için çok kırılgan. İran ile birlikte hareket ise söz konusu değil. Sadece dış politika yaklaşımlarımız ölçülüyor.

RUSYA AKILLICA HAMLELER YAPIYOR

Kremlin’den ABD’ye yönelik Irak göndermesine ilişkinde Doç. Dr. Demir şu ifadeleri kullandı:

“Rusya da bu denklemde akılcı bir hamleyle ABD'yi Irak konusunda sıkıştırdı gibi görünüyor. İki ülkenin de vekilleri sahada. Çünkü Suriye’den çıkmak zayıflık alameti olarak değerlendirilir. Türkiye bugün dış politikada dış aktörlerin ilgi odağı konumunda. Bölgesel ve küresel düzlemde sorun çözücü olarak görülebiliyor. Türkiye bu noktada motto olarak görülebilir. Ancak sürecin nasıl yönetileceğini göreceğiz” diye konuştu.

Doç. Dr. Ali Faik Demir - Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi

Türkiye’nin dış politikada nasıl bir rota çizeceği üzerine Doç. Dr. Demir şunları söyledi: “İç politika ile dış politika arasında da paralellik görünüyor. Son İsveç kararı da buna örnek. Türkiye’nin Rusya ile çıkar ilişkisi var. Bunun uzun vadeli olduğu açık. Batı ile ilişkiler bu durumu etkileyemez. Aynı şekilde Rusya da Türkiye’nin Batı ile ilişkilerine bir çekince koyamaz. Bu ikili bir denge ve Türkiye bundan fayda sağlıyor. Çünkü AB ve ABD çıkarları için Türkiye’den vazgeçemeyecekleri bir pozisyonda. F16 meselesi de bunun bir ayağı. Yaşanan gelişmelerde Rusya önemli bir aktör olacaktır ama Türkiye’nin batı çizgisinden kopması mümkün değil. Günümüzde hiçbir devlet ve örgütü tek ve sınırlı denge ve ittifaklarla açıklamak mümkün değildir. Her konuda dost – düşman politikalar gerçekleştirmek zor.”