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Çok sayıda çalışanın işine son verildi: "Getir, Almanya'dan çekiliyor" iddiası

Hızlı teslimat şirketi Getir'in, bu hafta başında Almanya'daki bin 800 çalışanını işten çıkardığı bildirildi. Alman basınında çıkan haberlere göre şirket, 15 Mayıs itibarıyla Almanya'dan tamamen çekilecek.

Ekonomi
  • 25.04.2024 13:45
  • Giriş: 25.04.2024 13:45
  • Güncelleme: 25.04.2024 13:51
Çok sayıda çalışanın işine son verildi: "Getir, Almanya'dan çekiliyor" iddiası
Fotoğraf: Depophotos

Getir, rakibi Gorillas'ı satın aldıktan neredeyse bir buçuk yıl sonra  Almanya'dan çekilmeye hazırlanıyor.

Ekonomim.com'un Wirtschaftswoche'den aktardığı habere göre, şirket Türkiye iç pazarına odaklanırken diğer Avrupa pazarlarındaki faaliyetleri de mayıs ayı ortasında durdurulacak. Şirket konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

DEPOLAR KAPATILIYOR

Alman gazetesinde yer alan bilgiye göre, şirket 15 Mayıs'ta ülkeden ayrılacak. İddiaya göre Almanya'daki bin 800 çalışanın bir kısmı bu hafta başında işten çıkarıldı. Depolar kalan üç hafta boyunca kademeli olarak kapatılacak.

Bu sadece Getir markasının değil, Gorillas'ın da kapanacağı anlamına geliyor. Getir, Gorillas'ı Aralık 2022'de 1,2 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla satın almıştı.

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