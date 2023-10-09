Çok sayıda öğrencinin zehirlendiği MSGSÜ'de eylem: "Zehirli ve zamlı yemek istemiyoruz"

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) öğrencileri, bugün bir araya gelerek okul ve yurt yemeğinden zehirlenmelere ve zamlı yemeklere karşı eylem yaptı. Öğrenciler, "Zehirli ve zamlı yemek istemiyoruz. Yemekhaneden ses çıkarıyoruz" dedi.

Çok sayıda kişinin zehirlendiği Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde (MSGSÜ) öğrenciler bugün eylem yaparak ses yükseltti.

MSGSÜ öğrencileri, önceki gün sosyal medyadan yaptıkları açıklama ile okul ve yurt yemeğinden zehirlendiklerini duyurmuştu.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Politik Haber Portalı hesabından yapılan açıklamada, “Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri okul ve yurt yemeğinden zehirlendi. Yemekhaneyi Fesleğen şirketi aracılığıyla özelleştiren ve zam yapan MSGSÜ yönetimi, öğrencilere niteliksiz yemeği reva görüyor. Nitelikli beslenme hakkımızdır, alacağız” ifadelerine yer verilmişti. Başka bir açıklamada da, yüzlerce öğrencinin zehirlendiği belirtilmişti.

Bugün öğrenciler, Fındıklı ve Bomonti kampüslerinin yemekhanelerinde bir araya gelerek zehirlenmelere ve zamlı yemeklere karşı eylem yaptı.

Öğrenciler, "MSGSÜ öğrencileri olarak zehirli ve zamlı yemek istemiyoruz. Yemekhaneden ses çıkarıyoruz" dedi.

📍Fındıklı



Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde zehirli yemek sebebiyle yüzlerce arkadaşımız zehirlendi.



Zehirli ve zamlı yemeğe karşı ses çıkarıyoruz.#fındıklı #msgsü pic.twitter.com/6rotcExEsW — Politik Baykuş (@politikbaykus) October 9, 2023

Öğrenciler ayrıca, "MSGSÜ öğrencileri olarak olayın üstünü kapatmaya çalışan kayyum rektöre karşı yemekhaneden ses çıkarıyoruz" tepkisi gösterdi.