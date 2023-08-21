Çok sesli direniş

Türkiye’de koro ve a capella müziğini yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen VoiceUp A Capella festivalin direktörü Başak Doğan, “Çok sesliliği yaydıkça, müziği kucaklamanın değerini anlatabileceğimize inanıyorum” dedi.

Deniz Burak BAYRAK

VoiceUp A Capella Festival, Chromas ve Vokal Akademi Pop & Caz Korosu’nun yarınki açılış konserleriyle başlıyor.

Koro ve a capella müziğini öğrenmek, paylaşmak ve yaygınlaştırmak için ilk kez düzenlenecek olan festivalin başında ülkemizdeki koro çalışmalarının yenilikçi isimlerinden şef Başak Doğan var. Kendisi aynı zamanda Vokal Akademi’nin sanat direktörü.

KÂR AMACI OLMAYAN FESTİVAL

Türkiye’de ilk kez 22-27 Ağustos’ta 550’den fazla müzisyenle gerçekleşecek organizasyonda Doğan’a neyi amaçladığını ve bu “ilk” oluşu nasıl değerlendirdiğini sorduk. Doğan, “Türkiye’de halk şarkılarımızda, sanat müziğimizde, aslında kültürümüzde çok alışkın olmadığımız bir şey çok sesli müzik. Koro denildiğinde akla sadece halk şarkıları korosu gelebiliyor. Ve fakat son dönemde aslında çok sesli ve a capella müzik üreten çok sayıda koro oluşumu var ülkemizde. Ama herkes aynı melodiyi söylemiyor. Müziği bu şekilde icra etmek; müzik kulağını geliştiriyor, bakış açısı kazandırıyor, insanların birbirinden esinlenmesini sağlıyor” diyor ve ekliyor: “Farklı seslerin de farklı kültürlerin de bir arada olduğu bir alan yaratmanın çok değerli olduğuna inanıyorum. Müzikte yaptığımız açılımların, toplum olarak da bizi geliştirdiğini görüyorum. Bu yüzden çok sesli a capella müziği daha iyi tanıtmak ve hem kentin kültür-sanat hayatında yeni bir pencere daha açmak hem de kent aracılığıyla ülkemize yeni bir festival kazandırmaktı niyetimiz.”

Festivale karar verme sürecini, şöyle yanıtladı Doğan: “Gönüllülük esasına dayalı, kocaman kalpli bir festival ekibimiz var. Hep birlikte nakış gibi işlediğimiz, yıllara varan bir süreçten geçtiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Kâr amacı gütmeyen bir festival bu. Alanında uzman pek çok dünyaca ünlü şefi ve eğitmeni bu festivale, şehrimize getirebiliyoruz. Bilet gelirlerimiz sayesinde ise katılımcılara en iyi deneyimi sunmak için müthiş bir çaba içindeyiz. CRR’den Arter’e, Maçka’da Sanat Parkı’ndan, kiliselere kente, farklı tatta mekânlara yayılma imkânı bulacağız.”

Festival kâr amacı gütmüyor ancak ekonomik kriz hepimizin malûmu. Hâliyle döviz kurlarının değişiminden çok etkilenmişler, zira line-up’larının yüzde 90’ı yurt dışından, farklı ülkelerden geliyor. İsim sponsorlarının desteği bu engeli aşmalarını kolaylaştırmış.

MÜZİKTE KADIN LİDERLER

Ekip, 25 Ağustos’ta Arter’de Müzikte Kadın Liderler başlıklı bir panele ev sahipliği yapacak. Mademki bir kadın direktörle konuşuyoruz festivalin kadın ve cinsiyet meselesine yaklaşımını sormadan olmaz. Akademisyen Dr. Aylin Vartanyan yönetiminde müziğe sahnenin her köşesinden dokunmuş, özellikle toplumsal cinsiyet normları konusunda temsilci olabilecek isimlerden oluşmasını gözettiklerini belirten Doğan, “Melike Şahin, ben, Ceren Gündoğdu, Ece Dizdar ve koro / müzik koreografisi üzerine atölye de yapacak olan Panda Van Proosdij biraz toplumsal cinsiyet bakış açısından bu sektörde neler yaşandığını konuşacağız. Hedefimiz sonucunu da rapor hâline getirip sunmak olacak” dedi.

Doğan, kültür-sanat dünyasında ve özellikle gençlerde etki yaratan bu baskıcı uygulamalara ilişkinse “Ben inanıyorum ki, çok sesliliği yayabildikçe, kültür ve sanattan, müzikten çekinmeden onu kucaklamanın ne kadar değerli bir şey olduğunu anlatabileceğiz” ifadelerini kullandı.

FESTİVALDE NELER VAR?

Festivalin yurt içinin yanında uluslararası bir boyutu da var. Dünyaca ünlü koro şefleri, koreograflar; konserler, workshop ve atölyeler var programda. Peki kimler ve neler bekliyor sanat severleri? Gündüz, alanında uzman koro şefleri ve eğitmenlerden atölyeler düzenlenecek. Akşamları da yine yurt dışından gelen koroların konserleri dinlenebilir. Katılımcılar diledikleri konserleri tercih edebiliyorlar. Konserler ücretsiz. 23, 24 ve 25 Ağustos’ta, 17.00’den sonra açık şarkı söyleme etkinlikleri de olacak. Burada şarkı söylemeyi bilmek gerekmiyor; ayrıca 40 yılı aşkın süredir tüm a capella müzik tutkunlarına ilham olan İsveçli The Real Group gala konseri de kaçmaz.

Festival hakkında detaylı bilgi edinmek için vokalakademi.co/festivals adresini ziyaret edebilirsiniz.