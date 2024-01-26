Çökenlere ‘tanıdık’ avukat

Haber Merkezi

İstanbul Çekmeköy Merkez Mahallesi’nde 100 dönümden oluşan milyonluk araziye “çökme” hikayesinde davacıların avukatı tanıdık çıktı.

Davacılarının avukatının Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un çıkması üzerine arazisi ellerinden alınan yurttaşlar, Uçum ve kararı veren mahkeme hakkında şikayetçi oldu. Şikayet dilekçesine Uçum’un Aralık ayında davada vekil olmadığına dair açıklama yapmasına rağmen davada avukat olarak görüldüğü kaydedildi.