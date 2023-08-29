Çoklu faiz dönemi

Bankacılık sektörü için yeni dönem başladı. Bankalar KKM’den dönüş hedefi için yüzde 45 faiz öneriyor.

BirGün ANKARA

Kur korumalı mevduatları azaltma hedefini Resmi Gazete'de yayımlayan düzenlemeyle ortaya koyan Merkez Bankası (TCMB) bankalara bu enstrümanla ilgili gönderdiği uygulama talimatında detayları belirledi. Talimatta bankalar için gerçek kişi dönüşüm hesaplarından vadeli TL'ye aylık dönüşüm hedefi yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltildi.

KKM'den TL mevduata geçiş için TL mevduatın vadesi en az 32 gün olarak belirlendi. Talimatta katılım bankalarına TL mevduata geçiş hedefi için Nisan 2024'e kadar süre tanındı. Katılım bankalarına bu süreye kadar KKM'de aylık yüzde 25, Döviz dönüşümlü KKM'de yüzde 5 TL mevduat dönüşüm hedefi getirildi. TCMB talimatta TL payı hesaplamasında standart TL mevduatın toplam mevduat içindeki payına bakılacağını ifade etti.

BANKALARDAN TEKLİF

Ekonomi yönetiminin attığı ilk adımın ardından bankacılık için yeni dönem başladı. Bankacılık sektörünün önünde TL dönüşlü KKM hesaplarından yüzde 50, döviz dönüşlü KKM hesaplarından ise yüzde 5 TL vadeli mevduata dönüştürme hedefi bulunuyor. Hedefi tutturamayan bankalar menkul kıymet almak zorunda kalacak. Merkez Bankası ‘sadeleşme’ adımlarını atılırken piyasa karışmaya başladı. Bankalar hedef tutturmak için KKM’den normal TL mevduatlara dönenlere farklı faizler önermeye başladı. TL mevduatlara önerilen farklı faiz oranları kargaşaya neden oldu.

Bankalar vadesi dolan KKM hesapları için yüzde 45 faiz önermeye başladı. Bir banka tarafından müşteriye gönderilen teklifte, KKM’nin vade sonu bakiyesiyle 3 ay vadeli TL mevduat hesabı açılması durumunda yüzde 45 faiz avantajından faydalanılabileceği belirtildi.

ÜÇ FARKLI FAİZ

Ekonomi yazarı Erdal Sağlam, TL mevduatlarda üç farklı faiz oranının uygulanmaya başlayacağını yazdı. Bankaların TL dönüşümlü KKM’den normal TL mevduata dönenlere yüzde 45 civarında faiz önereceklerini yazan Sağlam, şu ifadeleri kullandı:

“Buna karşılık mevcut uygulama uyarınca, politika faizi esas olduğu için, devam edecek TL ‘den dönüşümlü KKM hesaplarında bankalar en az yüzde 25 faiz oranı uygulamak zorunda kalacaklar. Üç farklı faiz oranı içinde ortada kalan ise mevcut TL mevduat hesapları olacak. Şu anda ortalama yüzde 25 olarak uygulanan TL mevduat hesaplarına, bankaların KKM’den dönüşümlü TL hesabı açanların altında faiz uygulayacakları anlaşılıyor. Normal TL mevduatta vadesi dönen tasarruf sahiplerine mevcut yüzde 25-26 yerine, yüzde 32-33 oranlarında yeni faiz önereceklerini öğrendik.”