Çökme riski bulunan binanın önünde beton blokla önlem alındı: Mahalleliden çözüm çağrısı

Maltepe'de çökme riski bulunan istinat duvarının önüne beton blokla 'önlem' alındı. Alınan önlemin kaldırımı kapattığını belirten mahalle sakinleri yetkililerin kalıcı önlem almasını talep etti.

İstanbul Maltepe'deki bir sitenin istinat duvarının önüne, yıkılma tehlikesine karşı beton blok ve mıcır konularak yaya yolunu kapattığını belirten mahalle sakinleri, yetkililerin sorunlarını çözmesini istedi.

Zümrütevler Mahallesi'ndeki bir sitenin istinat duvarının yaklaşık 10 ay önce kaymaya başladığını iddia eden site sakinleri, durumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerine bildirdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, çökme riskine karşı istinat duvarının önüne beton bloklar koyup istinat duvarı ile beton blokların arasını mıcırla doldurdu.

Alınan bu önlemin kaldırımı kapatması nedeniyle yayaların zor durumda kaldığını belirten mahalle sakinleri, yetkililerin sorunlarına çözüm bulmasını istedi.

Mahalle sakinlerinden Barış Alanyurt, bu yolu sıklıkla kullandığını ifade ederek "Çocuklarımın okuluna yürümek için buradan geçmek zorundayım. Buradan yürürken araçlar sıkıştırıyor. Özellikle motorlar kenardan gittiği için çarpma tehlikesi var" diye konuştu.

İstinat duvarının yıkılma riski nedeniyle de korktuklarını anlatan Alanyurt, "Burada geçici bir önlem alınmış ama bunun kaldırılması gerekiyor. Bir de yaya yolu tamamen kapanmış. Açıkçası canımız güvende değil" dedi.