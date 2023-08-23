Çöl sıcakları zeytin üretimini vurdu: Yüzde 50 kayıp bekleniyor

Antalya'nın akciğeri olarak adlandırılan 2 milyon 630 bin metrekare alanda çoğunluğu zeytin ağaçlarından oluşan yaklaşık 26 bin ağacın bulunduğu yeşil alanı çöl sıcakları vurdu. Geçen yıl 17 bin zeytin ağacından 110 ton zeytin alınan alanda bu yıl hasadın yüzde 50 daha az olması bekleniyor.

Antalya’da, 2 milyon 630 bin metrekare alanda çoğunluğu zeytin ağaçlarından oluşan yaklaşık 26 bin ağacın bulunduğu Vakıf Zeytinliği arazisini aşırı sıcaklar vurdu.

Zeytinpark alanının 2 bin 630 dönüm arazi olduğunu belirten Antalya Zeytinpark Sorumlu Müdürü Bayram Çarkcıgil, bu yıl hava şartları nedeniyle yüzde 50 daha az hasat beklediklerini vurguladı.

Çarkcıgil, şu ifadeleri kullandı:

"Arazimizde 26 bin tane zeytin ağacımız var. Yaklaşık 8 kilometre çevresi var. Bizim burada tek işimiz var o da tarımdır. 26 bin zeytin ağacımızın 17 bin tanesinden verim alıyoruz. 12 çeşit zeytin çeşitliliği var. En çok verim aldığımız tür ise tavşan yüreğidir. Coğrafi işaret almış olan bir üründür. Geçen sene 100 ton zeytin hasadı gerçekleştirdik. Bu yıl hava şartlarından dolayı ve etkili olan çöl sıcaklarıyla yüzde 50 daha az hasat bekliyoruz."

"FİYATLARDA ARTIŞ BEKLİYORUZ"



Zeytin ve zeytinyağı fiyatlarında bir artış beklediklerini belirten Çarkçıgil, "Geçen yıl zeytin çoktu, bu yıl rekolte çok düşük. Biz elde ettiğimiz hasadın bir kısmını perakende olarak satıyoruz. Bir kısmını da işliyoruz" ifadelerine yer verdi.



