Çöl tozu nedir, neden olur? Çöl tozu zararları ve etkileri

Çöl tozu zararları ülkemizde Meteoroloji'nin çok sayıda kenti uyarmasıyla birlikte araştırılan sorulardan biri oldu. Türkiye'de 35 kent için çöl tozuna yönelik "sarı" kodlu uyarının yayınlanmasıyla birlikte yurttaşlar çöl tozu nedir, neden olur araştırmasını yapıyor. Afrika üzerinden gelen çöl tozları ve sıcak hava dalgası sebebiyle yaşanan meteorolojik olay sonrasında yurttaşlar çöl tozu zararları ve etkileri üzerine araştırmalar yapıyor. Peki, çöl tozu nedir, neden olur? İşte çöl tozu zararları ve etkileri!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından ülkemizi etkisi altına alan çöl tozu sonrası yurttaşlar çöl tozu nedir, neden olur sorusunu gündeme getiriyor. Görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi etkilerinin yoğun bir biçimde gözlemlendiği çöl tozu sonrasında yurttaşlar çöl tozu zararları ve etkileri üzerine daha detaylı bilgiler almaya yöneliyor. Peki, çöl tozu nedir, neden olur? İşte çöl tozu zararları ve etkileri!

Çöl tozu nedir, neden olur?

Toz taşımı ya da çöl tozu atmosfer içerisinde bulunan toz taneciklerinin yer değiştirmesi sürecidir. Bu tanecikler genellikle fırtınalar, rüzgarlar ya da termal hareket ile uzun mesafeler taşınabilir. Çöl tozu, bir diğer adıyla toz taşınımı, genellikle çöllerden veya kuru arazilerden kaynaklanan toz fırtınalarıyla ilişkilidir, ancak sanayi, tarım faaliyetleri veya araç trafiği gibi insan faaliyetleri de toz taşınımına katkıda bulunabilir. Mineral toz taneciklerinin (çöl tozları) atmosferde belirgin varlığının ana nedenleri arasında kuraklık ve çölleşme yer almaktadır.

Çöl tozu zararları ve etkileri

Doktorlar çöl tozu zararları ve etkileri üzerine solunum yolu, kalp ve akciğer hastalıkları olan bireyler başta olmak üzere hassas ve alerjik tepki veren vatandaşlarda olumsuz etkiler gösterebileceğini vurguluyor.

Çöl tozunun insan sağlığı üzerine zararları ve etkileri üzerine açıklama yapan Medicana İzmir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, çöl tozlarının solunum yollarına yerleşerek akciğerlerde tahrişe, iltihaplanmaya ve solunum fonksiyonlarının bozulmasına yol açabileceğini söyledi.

Merda Erdemir Işık, "Kronik solunum yolu hastalıkları olan astım, bronşit ve KOAH gibi durumları olan kişiler, çöl tozuna maruz kaldıklarında daha fazla risk altındadırlar" dedi.

Çöl tozuna karşı maske

Dr. Merda Erdemir Işık, çöl tozunun etkilerinden korunmak için özellikle tozun yoğun olduğu dönemlerde dışarıda uzun süre vakit geçirmekten kaçınılması ve mümkünse kapalı ortamlarda kalınması gerektiğini belirterek, “Dışarı çıkılması gerektiğinde, yüz maskeleri gibi koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır. Dışarıdan geldikten sonra kıyafetler hemen değiştirilmeli ve ılık bir duş alınmalıdır. Ev içinde ise pencereler ve kapılar sıkıca kapatılmalı, hava filtreleri kullanılmalı ve nem seviyesi düşük tutularak toz birikimi önlenmelidir” diye konuştu.

Dr. Merda Erdemir Işık, çöl tozlarının etkisini hafifletmek için alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı: “Solunum yolu irritasyonunu azaltmak için bol su içmek, gözlerdeki tahrişi önlemek için göz damlaları kullanmak ve solunum zorluğunu hafifletmek için kullanılmakta olan alerji ilaçlarına ve inhaler tedavilere devam edilmelidir. Halk sağlığını korumak için, toplumun bilinçlendirilmesi ve uygun koruyucu önlemlerin alınması önemlidir.”