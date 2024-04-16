Cole Palmer şov yaptı, Chelsea farklı kazandı

Chelsea’nin kendi sahasında Everton’ı 6-0 mağlup ettiği maçta 22 yaşındaki Cole Palmer yıldızlaştı. Birbirinden güzel gollerle maçın ilk 29 dakikasında hattrick yapan Palmer, maçta toplam 4 kez fileleri havalandırdı. Gol krallığı yarışında Haaland’ı yakalayan genç İngiliz, Chelsea tarihinde Lampard’dan sonra bir maçta 4 gol atan ilk oyuncu oldu.

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında oynanan maçta Chelsea, sahasında Everton'ı 6-0 mağlup etti.

Cole Palmer'ın 13, 18 ve 29. dakikalarda attığı gollerle maça çok hızlı bir başlangıç yapan Chelsea, 44. dakikada Nicolas Jackson'ın golüyle ilk yarıyı 4-0 önde kapadı.

Karşılaşmanın 64. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Palmer'ın penaltıdan attığı golle skoru 5-0'a getiren Londra temsilcisi, 90. dakikada Alfie Gilchrist'in golüyle sahadan 6-0 galip ayrıldı.

Chelsea bu galibiyetin ardından puanını 47'ye çıkarırken, Everton 27 puanda kaldı.

PALMER, EFSANELERLE AŞIK ATIYOR

Cole Palmer, Chelsea forması ile bir lig maçında 4 gol atan ikinci Chelsea oyuncusu oldu. Daha önce mavilerin efsane ismi Frank Lampard, 2010’da Aston Villa karşısında bu başarıyı göstermişti.

22 yaşındaki İngiliz oyuncu ayrıca, Didier Drogba’dan sonra arka arkaya iki iç saha maçında hattrick yapan ilk Chelsea’li oldu.

Palmer, Premier Lig'de "perfect hattrick"e en erken imza atan futbolcu oldu. İngilizler, sağ ayak, sol ayak ve kafayla yapılan hattrick'i "perfect hattrick" olarak tanımlıyor.

Genç oyuncu bununla birlikte Chelsea tarihinde Premier Lig'de bir sezonda 20 gol barajına ulaşan beşinci oyuncu oldu. Chelsea'da daha önce Frank Lampard'la birlikte Jimmy Floyd Hasselbaink, Didier Drogba ve Diego Costa ikişer kez bu başarıyı yakalamıştı.

Palmer, 20 golle Manchester City forveti Erling Haaland’ı da gol krallığı yarışında yakaladı. Chelsea taraftarının yeni gözdesi Palmer, sezon başında City’den 47 milyon euroya transfer edilmişti.