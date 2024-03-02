Çömez'i AKP'li vekil sanıp arazi satışını anlattılar: Erdoğan'a minnettarız

İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turhan Çömez, Havran'daki 200 dönümlük mera arazisini ziyaret etti. Çömez'i AKP'li milletvekili zanneden bekçi, arazinin Mısırlılara AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde satıldığını belirterek teşekkür etti.

Balıkesir’in Havran ilçesine bağlı Dereören ve Eymür Mahallesi'ndeki 200 dönümlük mera arazisi, 2019 yerel seçimlerinden sonra belediye meclisi kararıyla satıldı.

Sözcü'den Ece Aydın'ın haberine göre İYİ Parti Balıkesir Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turhan Çömez, satışın detaylarını öğrenmek için meclise soru önergesi verirken geçtiğimiz günlerde söz konusu araziyi ziyaret etti.

"ERDOĞAN'A MİNNETTARIZ"

Çömez, ziyaretinde Türkçe bilmeyen bir bekçi ile Arapça konuşmaya başladı. Çömez'i AKP'li bir milletvekili sanan bekçi, araziyi alanların Mısırlı olduğunu söylerken araziyi satın almalarını sağlayan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AKP'ye minnettar olduklarını ifade etti.

TELEFONDA YOL TALEBİ

Çömez daha sonra telefonda bekçinin bir arakdaşıyla da konuştu. Telefondaki kişi de Erdoğan'a şükranlarını iletirken bir de 'yol yapılmasını' talep etti.

"MISIRLILARA PEŞKEŞ ÇEKİLDİ"

Telefon konuşmasının ardından açıklama yapan Çömez, yaşananlara "Kaz Dağları’nın eteklerindeki bu arazi Mısırlılara peşkeş çekildi. Kuvayi Milliye ruhunun filizlendiği bu coğrafyanın bu topraklarını başkalarına peşkeş çekenlere lanet olsun. Köylü kan ağlarken, hayvanlarını otlattıkları alanlar Araplara satılırken Araplar da Tayyip Erdoğan’a 'Allah razı olsun' diye dua ediyor. Ağlanacak halimize gülüyoruz. Bunların tek tek hesabın soracağız" sözleriyle tepki gösterdi.