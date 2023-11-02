Çöp sorununu ne duyan var ne gören

Yurt genelinde yaşanan ‘çöp ve kötü koku’ sorunu yeni dönemde altı kez Meclis gündemine geldi. İlgili bakanlar soruları her seferinde görmezden geldi.

Hüseyin ŞİMŞEK

TBMM’nin içinde bulunduğu 28’inci yasama döneminde milletvekillerinin bakanlara yönelttiği yazılı soru önergelerinde “çöp” sorunu öne çıktı. Ancak “yurt genelindeki çöp sorunlarına” tek bir yanıt bile verilmedi. Yasama döneminin başlamasının ardından Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) milletvekilleri, vatandaşların çok sayıda bölgede yaşadığı çöp ve kötü koku sorununa işaret etti. HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İzmit’teki Seka Park’taki çöp yığınını gündeme getirdi. Bu bölgedeki vatandaşların zor günler geçirdiğini kaydeden Gergerlioğlu, önergesinde, binlerce vatandaşın çöp yığınlarının olduğu parkı kullandığını kaydetti.

HEDEP Şırnak Milletvekilleri Ayşegül Doğan Dağlı, Mehmet Zeki İrmez ile Nevroz Uysal Aslan ise üç ayrı önerge kaleme alarak Cizre ilçesinde çöp toplama merkezinden yayılan koku ve dumanın sebep olduğu sorunları Meclis gündemine taşıdı. HEDEP Şırnak Milletvekilleri, çöplerin yakılarak yok edilmeye çalışıldığını, bu durumun ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını vurguladı.

HEM SU HEM ÇÖP SORUNU

HEDEP Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, seçim bölgesindeki çöp sorununu iki ayrı önerge ile gündeme taşıdı. HEDEP’li Altın, önce Nusaybin ve Derik ilçelerindeki çöp konteynerlerinin yetersiz olduğunu ifade ederek bu konuda çalışma yapılıp yapılmayacağını sordu. Altın’ın son önergesi ise Mardin’in Artuklu ilçesindeki çöp sorunu ilişkindi.

İLGİLERİNİ ÇEKMEDİ

HEDEP Milletvekillerinin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Çevre Bakanı Mehmet Özhaseke’ye yönelttiği altı önergeden beşi yanıtsız kaldığı için iade edilirken bir önergenin cevaplanma süresi devam ediyor.