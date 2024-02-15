Çöpler Altın Madeni'nin Türk ortağı Çalık Holding: Operasyonel sorumluluğumuz yok

Toprak kayması nedeniyle 9 işçinin toprak altında kaldığı Çöpler Altın Madeni'nin yerli ortağı Çalık Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Başdanışmanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Akil, "Operasyonel sorumluluğumuz yok, sadece finansal yatırımcıyız" dedi.

Denetimsizlik ve kâr hırsı sonucunda göz göre göre gelen Erzincan İliç’teki maden faciasında ikinci gün geride kaldı. 9 işçi siyanürlü yığının altında, bölgeye giriş çıkışlar yasaklanmış durumda.

Tüm uyarılara rağmen kapatılmayan ve ceza almasına rağmen kapasite artırmasına izin verilen Kanada ortaklığındaki Anagold Madenciliğin Türk ortağı Çalık Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Başdanışmanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Akil, facianın ardından "Operasyonel bir sorumluluğumuz yok. Sadece finansal yatırımcıyız" açıklaması yaptı.

Halktv.com.tr'den Seyhan Avşar Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Başdanışmanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Akil'e telefonla ulaştı.

Hükümet yetkililerinin gerekeni yaptığını dile getiren Akil, "Bu madende bizim operasyonel bir sorumluluğumuz yok. Sadece finansal yatırımcıyız. Şöyle düşünün X bankasından bir hisse alıyorsunuz. Bankada yaşanan herhangi bir şey sizi ilgilendirmez. Finansal olarak ortağız o kadar" diye konuştu.

"SİYANÜR BU MADENİ ÇIKARMANIN TEK YOLU"

"Anagold Madencilik Kanada, Amerika gibi ülkelerde Avrupa'da maden çıkarma faaliyetinde bulunamazken Afrika'yı ve ülkemizi tercih ediyor? Kamuoyunda da bu duruma büyük tepki var" şeklindeki soruya ise Akil, "Olur mu öyle şey neden yapamasınlar. Dünyanın her yerinde madenleri var, yapıyorlar. Ayrıca siyanür bu madenleri çıkarmanın tek yolu var" dedi.

"1 gr altın için 50 ton vatan toprağını mahvediyorlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna ise Akil, "Söylediğim gibi hükümet yetkililerimiz gereken açıklamaları yapıyor" diye yanıt verdi.