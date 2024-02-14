Çöpler Altın Madeni’ndeki faciadan yeni görüntüler: Araç kamerasına yansıdı

Erzincan'ın İliç ilçesinde Çöpler Altın Madeni’nde meydana gelen yığın licin çökmesine dair görüntüler araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonların az bir süre ile yığının altında kalmaktan kurtuldukları görülüyor.

Kanadalı altın maden şirketi Alacer Gold (SSR Mining) ve Çalık Grubu bünyesinde bulunan Lidya Madencilik tarafından işletilen Erzincan İliç'teki Çöpler Altın Madeni'nde facia yaşandı.

Çöpler Altın Madeni’nde yığın halindeki liç çöktü, siyanürlü solüsyon ve toprak etrafa saçıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilk belirlemelere göre 9 işçinin kayan kütlenin altında kaldığını ve işçileri arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Açıklamalarda 4 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan, altın madenindeki siyanürlü toprağın kaymasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Madene doğru giden bir araçtan çekilen görüntülerde iki kamyonun yığılmanın altında kalmaktan kısa sürede kurtulduğu görülüyor.