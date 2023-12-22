Çöpler hayvanlara ‘yaşam alanı’ oldu

Haber Merkezi

Kıyıdaki deniz canlılarının, doğal yaşam alanlarından binlerce kilometre uzakta, Büyük Pasifik Çöp Girdabı‘nda yaşadıkları ve çoğaldıkları tespit edildi. Bu keşif, kıyıdaki deniz canlılarının nerede hayatta kalabileceğine dair görüşleri yeniden şekillendirebilir.

Büyük Pasifik Çöp Girdabı, dünyadaki en büyük yüzen çöp birikintisi olarak tanımlanıyor.

NewScientist‘in aktardığına göre, araştırmacılar daha önce çöp girdabının çevresinde, okyanusta yaşayan deniz canlıları bulmuşlardı, ancak şimdi kıyı canlılarının da burada kalıcı bir yuva kurdukları görüldü.

Hawaii ve Kaliforniya arasında, Teksas eyaletinin yaklaşık iki katı büyüklüğündeki ada benzeri yapı, yüzde 94’ü su yüzeyinde veya su yüzeyinin hemen altında bulunan mikroplastiklerden oluşuyor ve dağınık bir halde bulunuyor. Yapının en büyük parçaları ise 15 metre büyüklüğünde adalara benziyor.