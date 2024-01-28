‘Çöpsüz Dünya’ çevre bilinci için çocukları davet ediyor

Buse İlkin YERLİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Arzu Yurtseven’in yazdığı, Nihat Alpteki’nin yönettiği “Çöpsüz Dünya” adlı çocuk oyununu seyirciyle buluşturuyor. Oyun, bugün saat 12.00’de Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde ilk kez sahneleniyor.

“Çöpsüz Dünya” oyunu sevimli karakterler aracılığıyla tüketim kültürünün bilinçsizce yaygınlaştığı günümüzde “geri dönüşüm, tamir, sıfır atık ve renklerle ayrılmış atık kutuları’’ gibi konuları ele alarak atıklardan arındırılmış bir dünya nasıl mümkün olabilir sorusuna cevaplar arıyor.

Dramaturgisini Ergün Özdemir’in, müziğini ve efekt tasarımını Emrah Can Yaylı’nın, koreografisini Doğan Şirin’in, dekor tasarımını Zuhal Soy’un, kostüm tasarımını Eylül Gürcan’ın, ışık tasarımını Murat Özdemir’in, video tasarımını Enes Altuğ Avşar’ın yaptığı, fotoğraflarını Sadi Ayan’ın çektiği oyunda Eylül Soğukçay, Pınar Demiral, Engin Akpınar, Samet Silme, Mehmet Soner Dinç rol alıyor.