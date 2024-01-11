Çöpte bulunan Friends senaryoları açık artırmada satılacak

Televizyon tarihine geçen ve halen popülerliğini sürdüren Friends dizisinin çöpte bulunan orijinal senaryoları 12 Ocak'ta açık artırmada satışa çıkarılacak.

Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox, Matthew Perry ve Matt LeBlanc'in rol aldığı rol aldığı Friends dizisine ait senaryolar açık artırmaya çıkıyor.

Hanson Ross adlı müzayede evi, dizinin 1998'de Londra'da çöpe atılmış halde bulunan iki orijinal senaryosunun açık artırmada satışa çıkarılacağını duyurdu.

NTV'nin aktardığı habere göre, dizinin dördüncü sezon finaline ait olan senaryolar, 1988 yılında Fountain Stüdyoları'nda bir çalışan tarafından bulundu. Bu stüdyolarda "The One With Ross's Wedding" adlı bölümün birinci ve ikinci kısımları çekildi.

İsmi verilmeyen kişi, "Onlarla ne yapacağımdan emin değildim, bu yüzden ofisimdeki çekmeceme koydum. Hangi oyuncuya ait olabileceklerini merak ettiğimi hatırlıyorum. Senaryolara gerçek bir Friends hayranı sahip olmalı" diye konuştu.

12 Ocak'ta açık artırmaya çıkacak olan senaryoların 600-800 sterline satılabileceği düşünülüyor.