Çorap parasına ayakkabı yardımı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzası ile yayımlanan yönetmelik, “İktidar memurlarla dalga geçiyor” yorumlarına neden oldu. Buna göre, memurlara takım elbise için 677 TL, ayakkabı için ise 191 TL yardım yapılacak.

Mustafa BİLDİRCİN

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzası ile yayımlanan, “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği” ile 2024 giyim yardımları belli oldu. Memurlara kıyafet yardımı için ödenmesi kararlaştırılan tutar, “Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Türkiye’deki fiyatlardan haberi yok” eleştirilerine yol açtı. CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi de tutarın düşüklüğünü eleştirerek, “Maliye Giyim Marketi’ kurun ve bu fiyatlardan satış yapın” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bakanlıklarda görev yapan memurlara takım elbise için 677 TL, ayakkabı için ise 191 TL ödenmesine karar verdi. Türkiye’de, en düşük takım elbise fiyatının, bakanlığın belirlediği yardım tutarının iki kat üzerinde olduğunun altını çizen CHP’li İlgezdi, “İnsanların aklıyla alay ediyorlar” diye konuştu.

Bakanlığın kararına yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulunan İlgezdi, şunları kaydetti: “2024 giyim yardımı yönetmeliğinde belirlenen fiyatlar kara komedidir. TÜİK’in gıda fiyatları gibi, Hazine Maliye Bakanlığı’nın da giyim fiyatları açıkça insanlarımızla alay etmek için açıklanmış rakamlardır. Zira 13 TL’ye çorap, 92 TL’ye gömlek, 677 TL’ye palto fiyatı belirleyen bakanlığa sorarlar, 2024 yılında bir sıfır attınız da haberimiz mi olmadı? Ya da siz hangi yılın fiyatlarını baz alarak bu rakamları belirlediniz?”

‘KURUMLAR AVANSI GERİ İSTİYOR’

Öte yandan, 2024 yılı için avans giyim yardımı veren kurumların, Bakan Şimşek imzalı yönetmeliğin üzerinde giyim yardımı avansı verdikleri için paraları memurlardan geri istemeye başladığı öğrenildi. CHP’li İlgezdi, Türkiye tarihinde ilk kez kurumların avans giyim yardımlarından daha düşük bir giyim yardımı yönetmeliğine imza atan Mehmet Şimşek’in tarihe geçtiğini ifade ederek, “Bakanlığın belirlediği fiyatlara bir çöp alınamazken diğer taraftan da bu avans iadesi de başlı başına bir rezalettir” açıklamasında bulundu.