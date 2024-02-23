Çorlu tren faciasında ihmallerle gündeme gelmişti: Veysi Kurt, eski görevine atandı

25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren faciasından 14 ay sonra TCDD’nin genel müdürüyken görevden alınana Veysi Kurt, Erdoğan’ın kararıyla eski görevine getirildi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018 yılında meydana gelen, 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 300’den fazla kişinin yaralandığı tren kazasıyla gündeme gelen Veysi Kurt ödüllendirildi.

Facia yaşanırken TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü olan Veysi Kurt, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Resmi Gazete’de bu gece yayımlanan kararıyla, yeniden eski görevine atandı.

İHMALLER

TCDD'nin Genel Müdürü Veysi Kurt kazanın olduğu 8 Temmuz'dan ancak 14 ay sonra 19 Eylül 2019 Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alınmıştı.

Tren katliamında yakınlarını kaybedenlerin avukatlarından Onur Şahinkaya ciddi bir engellemeyle karşı karşıya olduklarını söylemişti.

Olay günü yaşanan ihlalleri de anlatan Şahinkaya, “2018’in 8 Temmuz’unda bu katliam gerçekleşti. 25 canın hayatına mal oldu. Olay günü TCDD ve Savcılık acil olarak 2 iş yaptı. Helikopterle olay yerine ‘bilirkişi’ sıfatıyla insan indirdiler. Bunların birçoğu TCDD ile ilişkisi olan insanlardı. Sözde bir inceleme yapıldı. Beklendiği gibi sözde bilirkişilerin düzenlediği raporlarda olay tabiata yıkıldı. En alt düzeyden 4 kişi yargıya hedef gösterildi. TCDD acilen işçi temini istedi. Bir an önce yolu düzeltip olayın görüntüsünü ortadan kaldırıp trafiğe açmak için hazırlığa başladı” ifadelerini kullanmıştı.

Şahin’in ihmallerden sorumlu tuttuğu kişiler arasında Veysi Kurt da yer alıyordu.