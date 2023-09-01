Çorlu tren katliamı davası: Üst düzey yetkililer hakkında suç duyurusu talebine ret!

25 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin yaralandığı Çorlu tren katliamı davasının 15. duruşması bugün yapıldı. Mahkeme heyeti, üst düzey yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulması talebini reddetti. Duruşma 23 Kasım’a ertelendi.

Yedisi çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin yaralandığı Çorlu tren katliamı davasının bugün gerçekleştirilen 15. duruşması 23 Kasım’a ertelendi. Esas hakkında mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, üst düzey yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulması talebini reddetti.

Aileler, dava öncesinde Çorlu Santral’dan başlayarak "Adalet istiyoruz" yazılı pankartla ve "Gün gelecek, devran dönecek. Katiller halka hesap verecek" sloganlarıyla duruşmanın yapılacağı salona kadar yürüdü. Katliamda oğlu Oğuz Arda Sel’i yitiren Mısra Öz, "Biz bugün 15. duruşmada bizim davamız için ne yaptıklarını soracağız. İçeridekiler de artık staj yapmayı bıraksınlar" dedi.

Aileler, yürüyüş sırasında, katliamda yaşamını yitirenlerin resimlerinin yer aldığı "Adalet istiyoruz" yazılı pankartla "Hak, hukuk, adalet; kaza değil, cinayet", "Çorlu’nun hesabı sorulacak" ve "Gün gelecek, devran dönecek. Katiller halka hesap verecek" sloganları attı.

CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar ile CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Candan Yüceer’in de katıldığı yürüyüşün ardından duruşmanın yapılacağı yere ulaşan aileler, katliamda yaşamını yitirenlerin isimlerini okuyarak hep bir ağızdan "Burada" ve "Adalet istiyoruz" dedi.

Fotoğraf: ANKA

"BU YOLDA BİR USULSÜZLÜK VAR, ORTAYA ÇIKMASINI İSTİYORUZ"

Katliamda torunu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mehmet Öz şöyle konuştu:

"Geçen mahkemede Mümin Karasu'nun söylemiş olduğu bir söz var; bu tren yolu atık malzeme ile yapılmıştır. Bunun üzerine savcılık makamı hiç gitmiyor. Bizim talebimiz bu tren yolunun yapılış şekli nedir, ne değildir, bunun üzerine gidilmesi ve savcılık makamının üst makamlara taleplerimiz doğrultusunda ret kararı vermemesi. Bu yolda bir usulsüzlük var bu usulsüzlüğün ortaya çıkmasını istiyoruz."

"İÇERİDEKİLER ARTIK STAJ YAPMAYI BIRAKSINLAR"

Oğuz Arda Sel’i annesi Mısra Öz de "Biz bugün 15. duruşmada bugüne kadar gelmeyen adaletin, biten adli tatil döneminin ilk gününde olarak içeridekilere iyi tatiller dileyip bizim davamız için ne yaptıklarını soracağız. Adalet rayların altında kalmasın diyoruz. Hak, hukuk, adalet diyoruz ve biz adalet bekliyoruz. İçeridekiler de artık staj yapmayı bıraksınlar" dedi.

Tren faciasında torunu Oğuz Arda Sel ile birlikte oğlu Hakan Sel'i kaybeden Necmettin Sel de şunları dile getirdi:

"Tek kelimeyle ceza alsınlar talebindeyim. Üst düzeydeki genel müdürün, o dönemin bakanının adaletin önüne çıkmasını talep ediyorum. Mümin Karasu'nun alt düzeyi işaret etmesiyle olmaz. Mümin Karasu yanındaki genel müdürü vermiyor, alt düzeydeki adamı veriyor. Genel müdür emir vermeden alttaki adam görev yapabilir mi, mümkün mü yani? Lütfen genel müdürün, bakanın adalet önüne çıkmasını ve onların yakasına yapışmak istiyorum. Benim oğlumla torunumu ne yaptınız? onun hesabını versinler bana, ondan sonra ben de rahat uyuyayım. Onların çocukları öyle olsaydı bu adalet bu kadar uzun sürer miydi?"

Duruşmada, tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerinin avukatı Akçay Taşçı, üst düzey yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Taşçı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü nezdinde ismi dışında her şeyi ortaya konulmuş kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmanızı talep ederiz" dedi.

Mahkeme heyeti üst düzey yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulması talebini reddederken dosyanın esas hakkında mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderilmesine karar verdi.

Duruşma 23 Kasım’a ertelendi.