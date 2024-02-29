Çorlu Tren Katliamı davası yine ertelendi

Tekirdağ Çorlu'da 25 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu Tren Katliamı'na ilişkin davada bugün karar çıkması beklenirken dava bir kez daha ertelendi.

Oğulcan AYDIN

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin de yaralandığı tren faciasına ilişkin davanın bugünkü duruşmasında karar beklenirken dava bir kez daha ertelendi. Bir sonraki duruşma 25 Nisan'da yapılacak.

Davada bir türlü karar çıkmamasına tepki gösteren duruşma salonundaki müştekiler, mahkeme heyetinin erteleme kararını alkışlarla ve yuhalamalarla protesto etti.

"YAZIKLAR OLSUN"

Katliamda oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz, kararın hemen ardından duruşma salonunu terk eden mahkeme başkanına "Sarayın soytarısısınız, sen kimsin dalga mı geçiyorsun, sağlığımızdan olduk, yazıklar olsun. Senin de ailen var" dedi.

Aileler, duruşma salonunu terk ederken "Hak hukuk adalet, kaza değil cinayet" sloganları attı.

"6 YILDIR NE YAŞIYORUZ?"

Kararın ardından aileler mahkeme önünde açıklama yaptı. Mısra Öz, şunları söyledi:

"Bugün ne yazık ki Türkiye'deki hukukun ayaklar altına alındığını gördük. Bugün bir kez daha bu salonda gördük ki adalet ve yargı iktidarın altında eziliyor. İktidardaki adamın sözü bekleniyor. Bugün karar açıklayacağız diye davet ediyorlar, tek bir evrak dahi yokken 2 ay sonraya erteleniyor. Çünkü bugün izin alıyor mahkeme heyetinden biri. Biz neyiz, ne yaşıyoruz 6 yıldır?

Bugün bu kalabalığı, yurttaşları ve siyasileri yanımızda gördükleri için korkup karar açıklayamadılar. Seçim sonrasını bekliyorlar. Daha kalabalık olmak zorundayız. Kararını açıkladı gitti. İktidara sesleniyorum, sen koltuğunda oturuyorsun senden güç alıyorlar. Adalet herkese gerekli olacak. Bizi iktidarın gücünün karşısında ezmeye çalışiyorlar. Sorumlular Binali Yıldırım'dan geliyorum. Korkaklar 13 sanığa ceza veremeyen sanıklar. Muz cumhuriyetine çevirdiniz ülkeyi, soytarı bile hafif kalıyor hepsi dalkavuk."

Çorlu tren kazasında yakınlarını kaybeden aileler, mahkemeye gitmeden önce Çorlu Meydanında toplandı. Aileler "Adalet İstiyoruz" pankartı açarken, kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarının basılı olduğu pankartları taşıdı.

Açıklamaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra Gezi direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle öldürülen Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ve birçok sivil toplum örgütü temsilcisi de katıldı.

Faciada hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in dedesi Mehmet Öz, Özgür Özel'e hesap sormak için soru önergesi istediğini ifade etti. Özel ise şöyle cevap verdi:

"Araştırma önergesi verilecek bir meclis komisyonu için çalışmalar yapacağız. Esas yargılanması gerekenler ortada yok. Bugün burada olması gereken kişi 14 ay sonra görevine iade edildi. Bu demektir ki iktidar mahkemeye 'sahip çıkıyorum' mesajı veriyor. Millet sandığa gittiğinde bunları cezalandırmazsa bu duyarsızlık devam edecek. Bu cezasızlık kültürü, Soma'dan sorumluya, Hendek'ten sorumluya, Afyon'dan sorumluya, Çorlu'dan ceza vermezsen anaların gözyaşı akar."

Aileler, "Hak, hukuk, adalet kaza değil cinayet", "Çorlu'nun hesabı sorulacak", "Gün gelecek devran dönecek, katiller halka hesap verecek" sloganları attı.

Yakınlar kaybettikleri yakınlarının ismini anarak, "burada" diye cevapladı.