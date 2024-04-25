Çorlu Tren Katliamı davasında karar verildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 300’den fazla kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin 13 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. 4 sanık beraat ederken sanıklardan Mümin Karasu 17 yıl 6 ay, Turgut Kurt 16 yıl 3 ay, Nihat Aslan ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

HABER MERKEZİ

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 2018’de meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili davada karar açıklandı.

Sanıklar hakkında verilen cezalar şöyle:

Dönemin TCDD Birinci Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, dönemin TCDD Bakım Müdürü Turgut Kurt'a 16 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu'ya verilen 21 yıl hapis cezası adli sicilden dolayı takdir indirimi ile 17 yıl 6 ay hapis cezasına düşürüldü.

Bakım Servis Alanlarından Sorumlu Müdür Yardımcısı Levent Meriçli'ye verilen 11 yıl hapis cezası adli sicil kaydına göre takdir indirimi uygulanarak 9 yıl 2 aya indirildi.

TCDD Birinci Bölge Bakım Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras'a 8 yıl 4 ay, TCDD mühendisleri Tevfik Baran Önder'e 10 yıl, Deniz Parlak ve Kubilay Başkaya'ya 9 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat'a verilen 11 yıl hapis cezası 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan önce 16 yıla, ardından da adli sicil indirimi uygulanarak 13 yıl 9 ay hapis cezasına indirildi.

4 SANIK BERAAT ETTİ

Mahkeme kararıyla davada yargılanan 4 sanık beraat etti. Sanıklar; Levent Kaytan, Burhan Ortancıl, Çetin Yıldırım ve Celalettin Çabuk'un ayrı ayrı beraatlarine karar verildi.

Kararın açıklanmasının ardından Çorlu aileleri, avukatlar ve CHP lideri Özgür Özel açıklama yaptı.

Avukatlar, mahkemenin kararıyla ilgili şunları söyledi:

"TCDD Genel Müdürlüğü'ne gidecek basamağı çıkmış olduk. 4 TCDD yöneticisinin 'bilinçli taksirle' cezalandırılmasına karar verildi. Birinci basamak tamamlandı diyebiliriz. Dosyada etkin soruşturmayı yapmayan hakim ve savcılar ise tarihin kara sayfasına geçtiler.

Türkiye tarihinde ilk kez kamu yöneticilerinin ceza almasıyla sonuçlandı. Karardan memnunuz ama yetmez. TCDD'yi bu hale getiren özelleştirme politikalarının temsilcisi yargılanmadığı sürece yargılanma eksik kalmaya devam edecek. Bu davanın avukatlarından Can Atalay tutuklu ve bugün burada eksiğiz. Bu kararın çıkmasında Can Atalay'ın kararlılığı yadsınamaz."

"ÇOCUKLARIMIZ BUGÜN RAHAT UYUSUN"

Çorlu aileleri, davanın ardından şu mesajları verdi:

"Üst düzey sorumlular yargılanmadığı sürece bu dava bitmeyecektir. Bugün çocuklarımız rahat uyusun. 6 yıldır hep birlikte veriyoruz bu mücadeleyi. Önemli olan adaletin sağlanmasıydı. Türkiye bir hukuk devletidir. Bu ülkede cezasızlığın bittiğine inanmak istiyoruz. Bugün verilen kararla yüreğimize biraz da olsa su serpildi. Biz İsa Apaydın'ın ve diğer bürokratların peşindeyiz. Çok büyük bir mücadelenin başlangıcındayız."

Özgür Özel ise başta Çağdaş Hukukçular Derneği olmak üzere davayı takip eden bütün avukatlara teşekkür etti. Özel, ilk defa bir davada kamu görevlilerine bu kadar yüksek hapis cezaları verilmesinin önemli olduğuna dikkat çekti.

"ÖNEMLİ BİR ADIM AMA YETERLİ DEĞİL"



Özel, şöyle konuştu:



"Halkın gösterdiği büyük dayanışma sonucunda geri adım attıklarını görüyoruz. Mahkeme heyeti kendileri adına bir utanç değil, hukuk adına küçük ama Türkiye'deki hukuk mücadelelerinin önemi adına büyük bir adım attılar. Bölge düzeyindeki yöneticilerin ceza alması önemli bir adımdır ama yeterli değildir. Bize düşen istinaf aşamalarını dikkatlice takip etmektir. Buradaki kazanımların üst düzeylerde geri alınmasına müsaade etmeyeceğiz.

'SİYASİ SORUMLULUK ASLA UNUTULMAMALI'

Son ana kadar ilk günkü öfkeyi unutmadan takip etmek önemlidir. Devlet Demiryolları'nın genel müdürleri ve tüm sorumluların yargılanması gerekmektedir ve siyasi sorumluluk asla unutulmamalıdır. Seçim öncesi hızla seferler başlasın diye kanunsuz emir verenlerin hesap verdiği günler gelmeden Çorlu için 'tam adalet' sağlandı diyemeyiz ama Çorlu hepimize umut olmuştur. Bu sonuç, direnenlerin başarısıdır.

Biz birlikte mücadele ettikçe kötülük geri adım atmaya devam edecek; anneler, mağdurlar kazanacak. Bundan sonra kim hak arıyorsa yanında olalım."

Davayı takip eden Ahmet Şık ise, "Böyle bir iktidar döneminde bu kararı vererek haysiyetlerine sahip çıkan mahkeme heyetini tebrik ediyoruz. Aileleri verdikleri mücadele için tebrik ediyorum. Mücadele edince sonuç alınabileceğini göstermiş oldular" diye konuştu.

AİLELER DAVA ÖNCESİ YÜRÜYÜŞ DÜZENLEDİ

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen ve 13 sanığın “taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan yargılandığı dava öncesi salona giden aileler yürüyüş düzenledi.

CHP lideri Özgür Özel, 31 Mart'ta milletin Çorlu'da yavrusunu kaybetmiş annelerin yanında durduğunu kaydetti.

Halkın bundan sonra da mazlumların ve masumların yanında olacağını belirten Özel, "Ölenleri suçlu, suçluları masum gösteren bir karara kimse yeltenmesin. Bu iş burada bitmez. Bu tip kararları alanların, tren kazasında ölmüş 3 yaşındaki, 5 yaşındaki küçücük yavruların hakkına girenlerin peşini bırakmam" diye konuştu.

Özel, açıklamasının ardından, tren kazasında yaşamını yitirenlerin yakınlarıyla davanın görüleceği Halk Eğitim Merkezi'ne yürüdü.