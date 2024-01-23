Çorlu Tren Katliamı’nın son duruşması görülecek

Skandallarla dolu soruşturma ve adli süreç yürütülen Çorlu tren davasının karar duruşması yarın görülecek. Kazada yakınlarını kaybedenler ve avukatları, duruşmaya katılım ve destek çağrısı yaptı.

İlayda KAYA

7’si çocuk 25 kişinin öldüğü ve 317 kişinin yaralandığı Çorlu tren faciasının üzerinden neredeyse 6 sene geçti. 18’inci duruşması yarın gerçekleşecek olan davada başından itibaren skandallarla dolu bir soruşturma ve adli süreç yürütüldü. Ailelerin adalet arayışı sürerken, ailelerin avukatları, yarın görülecek karar duruşmasına destek çağrısı yaptı.

DOKUNULMAZLIK ZIRHI

Yakınları kaybeden ailelerin avukatlarından Emre Erdal, BirGün’e yaptığı açıklamada, karar duruşmasına ilişkin şunları söyledi: “4 sanıkla başlayan ve üstü kapatılmak istenen katliamda ailelerin kararlı mücadelesi ile konunun üstü 4 sanıkla kapatılamamış ve TCDD 1. Bölge müdür ve yöneticilerini kapsayacak şekilde 9 sanık daha yargılamaya eklenmişti. Gelinen aşamada tüm sorumlular ve kaza sebepleri ortaya çıkmasına rağmen dava TCDD genel müdürlüğü seviyesine çıkarılmamakta ve mahkemece bu tutumda ısrar edilmektedir. Sorumluların yargılanması için yapılan tüm başvurular yargı tarafından engellenmektedir.”

Üst düzey sorumlulara ‘dokunulmazlık zırhı’ giydirildiğini söyleyen Erdal, adil yargılama talep ederek şöyle devam etti:

“Mevcut sanıkları bir gün dahi görevden almayan, yol bekçilerini kaldırıp yeni personel alımı yapmayan, alt yapıyı yenilemeyerek sadece açılış yapmak için üst yapıyla oynayanlar, hava durumunu takip etmeyip, tadilat isteyen yerler için ihale açmayanlar, açılmış ihaleleri iptal edenler, gizli salonlarda suçu üstlenin biz size en iyi avukatları tutarız diye toplantı yapanlar, İsa Apaydın başta olmak üzere dönemin genel müdürlük koltuklarını işgal edenler, dosya kapsamına göre sorumlulukları tespit edilmesine rağmen yargılanmıyorlar. Üzerinde bu kadar şüphe bulunan dönemin genel müdürü İsa Apaydın özel şirketiyle TCDD’den ihale alıp geçimini sürdürmeye devam ediyor. Savcılık verdiği mütalaa ile sanıklar Mümin Karasu, Turgut Kurt ve Özkan Polat’ın tutuklanmasını talep etmesine rağmen mahkemece tutuklama kararı verilmemiştir. Yargılamanın sürünceme de kalmaması için herkesi duruşmaya çağırıyoruz.”