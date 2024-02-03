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Çorum'da 9 yaşındaki çocuk, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu öldü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 9 yaşındaki çocuk, Aşağı Fındıklı köyündeki evinde oynarken tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.

Güncel
  • 03.02.2024 14:24
  • Giriş: 03.02.2024 14:24
  • Güncelleme: 03.02.2024 14:29
Kaynak: AA
Çorum'da 9 yaşındaki çocuk, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu öldü

Çorum'da tüfekle yaralanan 9 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre Sungurlu ilçesinde Berat Mandıralıoğlu, Aşağı Fındıklı köyündeki evinde oynarken tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE ÖLDÜ

Göğsüne isabet eden mermiyle yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sungurlu Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Çocuğun cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

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