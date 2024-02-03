Çorum'da 9 yaşındaki çocuk, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu öldü
Çorum'un Sungurlu ilçesinde 9 yaşındaki çocuk, Aşağı Fındıklı köyündeki evinde oynarken tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Çorum'da tüfekle yaralanan 9 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre Sungurlu ilçesinde Berat Mandıralıoğlu, Aşağı Fındıklı köyündeki evinde oynarken tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE ÖLDÜ
Göğsüne isabet eden mermiyle yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sungurlu Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Çocuğun cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
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