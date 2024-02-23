Çorum'da bir eve pompalı tüfekle ateş açıldı

Çorum'da bir eve kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Evde hasar meydana gelirken zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güncel 23.02.2024 13:03 Giriş: 23.02.2024 13:03

Güncelleme: 23.02.2024 13:07 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: AA