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Çorum'da bir eve pompalı tüfekle ateş açıldı

Çorum'da bir eve kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Evde hasar meydana gelirken zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güncel
  • 23.02.2024 13:03
  • Giriş: 23.02.2024 13:03
  • Güncelleme: 23.02.2024 13:07
Kaynak: AA
Çorum'da bir eve pompalı tüfekle ateş açıldı
Fotoğraf: AA

Çorum'da bir evde silahlı saldırı sonucu hasar oluştu.

Gülabibey Mahallesi Beytepe 11. Sokak'ta U.K'ye ait apartman dairesine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş edildi.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Açılan ateş sonucu ikametin camlarında hasar meydana geldi.

Zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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