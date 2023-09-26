Çorum'da bir kişi gökyüzündeki uyduları uzaylı istilası sanıp, polisi aradı

Çorum’da gökyüzündeki Starlink uydularını gören bir kişi, uzaylı istilası yaşandığını düşünerek polisi arayıp yardım istedi. Polis ekipleri ise yurttaşın evine giderek gördüğü ışıkların Starlink uydularına ait olabileceği bilgisini verdi.

Elon Musk'ın uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in Starlink uydularını Çorum semalarında gören M.T. isimli kişi uzaylıların saldırı yapabileceği endişesi ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

Olay dün gece Ulukavak Mahallesi Mahmutevler 6. Sokak’ta meydana geldi. M.T. isimli bir genç, gökyüzündeki uyduları görüp uzaylı saldırısı yaşanabileceğini sanarak 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Bunun üzerine adrese ekip sevk edildi. M.T., çektiği görüntüleri polise gösterip saldırı olma ihtimaline karşı ihbarda bulunduğunu söyledi. Polis ekipleri ise gökyüzündeki ışıklı cisimlerin uydu çalışması ile ilgili olabileceği yönünde M.T’ye bilgi verdi.

"UYDULARI GÖRÜNCE SALDIRI OLMA İHTİMALİNİ DÜŞÜNMÜŞ"

Görüşme sonrasında asayiş ekipleri telsizden, "Belirtilen adreste müracaatçı şahısla görüşüldü. Şahıs gökyüzündeki uyduları görünce saldırı olma ihtimalini düşünmüş, o nedenle yardım amaçlı ekip talep etmiş, biz kendisine gerekli açıklamaları yaptık buradan normale dönüyoruz" anonsunu yaptı.

Alışık olunmayan bu anons üzerine Asayiş Şube Müdürü Mete Bayrak da telsizden, "Şahıs gökyüzünde gördüğü uydular için yardım mı istedi? Orayı anlayamadım" diye sordu. Vatandaşla görüşen ekip de "Doğrudur efendim sıralı ışıkları görünce vatandaş yardım talep etmiş" diyerek durumu açıkladı.

Gazetecilere konuşmak istemeyen M.T. ise bir süre polislerle görüştükten sonra evine döndü.