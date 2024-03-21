Çorum'da cezaevinde yangın: 12 kişi dumandan etkilendi

Çorum’da bir hükümlünün bilinmeyen bir nedenle yatağını ateşe vermesi sonucu çıkan yangında 9’u mahkum 12 kişi dumandan etkilenerek tedavi altına alındı.

Güncel 21.03.2024 05:58 Giriş: 21.03.2024 05:58

Güncelleme: 21.03.2024 06:00 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA