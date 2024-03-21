Çorum'da cezaevinde yangın: 12 kişi dumandan etkilendi
Çorum’da bir hükümlünün bilinmeyen bir nedenle yatağını ateşe vermesi sonucu çıkan yangında 9’u mahkum 12 kişi dumandan etkilenerek tedavi altına alındı.
Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkumun yatağını ateşe vermesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen 3 infaz koruma memuru ve 9 mahkum hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkumun yatağını ateşe vermesi sonucu yangın çıktı.
Jandarma ve infaz koruma memurlarının müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle 3 infaz koruma memuru ile 9 mahkum dumandan etkilendi.
12 kişi, jandarmaya ait araçlarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Mahkumların getirildiği sırada hastane çevresinde güvenlik önlemi alındı.