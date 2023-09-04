Çorum'da çok sayıda silah ele geçirildi
Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan şok uygulamada çok sayıda silah ele geçirildi.
Kaynak: iHA
Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan şok uygulamada çok sayıda silah ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünce kent merkezinde asayiş denetimleri sürüyor.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce 25 Ağustos- 4 Eylül tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ve denetimlerde 8 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet kuru sıkı tabanca, 4 adet tüfek, 5 adet kesici ve delici alet, 11 adet sentetik ecza maddesi, 220 adet fişek, 1 adet hassas terazi ile bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.