Çorum'da feci kaza: 2 can kaybı, 5 yaralı
Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 5 kişinin yaralandığı kazada, yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
45 yaşındaki S.B'nin kullandığı otomobil, Bayat-Ankara kara yolu Bayat Su Deposu mevkisinde, 23 yaşındaki E.Y. (23) idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü E.Y. ile diğer araçta bulunan 63 yaşındaki E.B., yaşamını yitirdi.
Sürücü S.B. ile 18 yaşındaki B.R.B., 47 yaşındaki A.Y., 25 yaşındaki E.Y. ve 47 yaşındaki İ.Y., yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan S.B, Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi.