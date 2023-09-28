Çorum'da kadın cinayeti: Eski eşini bıçaklayan erkek parka gidip oturdu

Çorum'da tartıştığı eski eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çorum'da bir erkek, eski eşini cadde ortasında defalarca bıçaklayarak katletti.

Edinilen bilgilere göre A.D., Gazi Caddesi'nde karşılaştığı Z.G ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.D. yanında bulunan bıçakla eski eşi Z.G.'yi bıçakladı.

Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın bir mağazaya sığındı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Z.G., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Katil erkek A.E., bir parka giderek oturdu. Çevredekilerin ihbarıyla A.E., suç aleti bıçakla birlikte yakalanıp, gözaltına alındı. Koşar adım polis otomobiline götürülen şüpheliyi gören çevredekiler tepki gösterdi.