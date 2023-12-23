Çorum'da maden ocağında iş cinayeti: Kamyonun çarptığı işçi öldü
Çorum'un Dodurga ilçesinde İ.M'nin kullandığı kamyon manevra yaptığı sırada Ahmet Coşar isimli işçiye çarptı. Çarpma sonucu Ahmet Coşar olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Çorum'da maden ocağında kamyonun çarptığı işçi, hayatını kaybetti.
Dodurga ilçesindeki maden ocağında İ.M. idaresindeki kamyon, manevra yaptığı sırada Ahmet Coşar'a (59) çarptı.
İhbar üzerine maden ocağına jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BİR AY ÖNCE İŞE BAŞLADI
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Coşar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaklaşık 1 ay önce işe başladığı öğrenilen Coşar'ın cansız bedeni, Dodurga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.
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