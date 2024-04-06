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Çorum'da TIR ve 2 otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde seyir halinde olan TIR ve 2 otomobil çarpıştı. Kazada, 9 kişi yaralandı.

Güncel
  • 06.04.2024 09:31
  • Giriş: 06.04.2024 09:31
  • Güncelleme: 06.04.2024 09:36
Kaynak: AA
Çorum'da TIR ve 2 otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Fotoğraf: AA

Çorum'un Alaca ilçesinde TIR ve 2 otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Şahin Y. idaresindeki TIR, Zile Kavşağı'nda Metin A'nın kullandığı otomobil ve Erdal Y'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Erdal Y. ile otomobillerde bulunan Göktuğ Y, Muhammed Y, İmran Y, Elif A, Emine A, Buse A, Azra A. ve Nisa A. yaralandı.

Sağlık ekiplerince ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İmran Y. buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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