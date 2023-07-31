Çorum’da kadın cinayeti

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından öldürüldü.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından öldürüldü.

Olay, Sungurlu ilçesi Demirşeyh köyü Topaktaş mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yol kenarında çalılık alanda bir kadının hareketsiz şekilde yattığını gören köylüler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından ve göğsünden silahla vurulan Gülten A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen kadının yakınları sinir krizi geçirdi.

1 çocuk annesi Gülten A.’nın bir süredir boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, cinayetten sonra kaçan fail erkeği yakalamak için çalışma başlattı.