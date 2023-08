Çorum’da TOKİ mağdurları eylem yaptı: Biz ölünce mi vereceksiniz evleri?

Çorum'da 2017 yılında Slimkent bölgesinde emekliler için yapımına başlanan TOKİ konutlarının teslim edilmemesine hak sahipleri tepki gösterdi. Hak sahiplerinden Mahmut Boztepe, “40 yıldır kirada oturan bir insanım. 40 yıldan sonra işte bize Allah bize bir ev nasip etti. Bunu da 4 yıldır bekliyoruz. 60 yaşından sonra bir ev sahibi oldum, onun da içine giremiyorum" dedi. Nazife Özdemir ise "Biz ölünce mi verecek evleri" diye konuştu.

Çorum'da 2017 yılında Slimkent bölgesinde emekliler için yaklaşık 750 adet TOKİ konutunun yapımına başlanmıştı.

Aradan geçen beş yılın ardından halen konutlarını teslim alamayan hak sahibi vatandaşlar, bölgede toplanarak bir kez daha eylem yaptı.

"SÜREKLİ OYALIYORLAR, ARTIK BIKTIK"

TOKİ konutlarından ikinci turda kuradan çıktığını belirten Zuhal Çırak şunları söyledi:

"Kuruçay TOKİ konutlarına ikinci turda bana hak sahibisiniz dediler. Yazıldım bana 2+1 çıktı. 25 buçuk milyar para yatırdım. 4 senedir bitmedi ve ben ev sahibimle de papaz oldum. Şimdi ben sobalı evde oturuyorum kışın kızıma gidiyorum. Yazın gidiyorum Osmancık’tayım. Müteahhitler kaçıyormuş. Devletin müteahhitleri düzgün olsun. Biz özel müteahhitle çalışmıyoruz. Devletin bulduğu müteahhitle çalışıyoruz. Bu müteahhit kötüyse öbür müteahhide bir şey yapın. Biz çok mağduruz. Lütfen bize tarih vermiyorlar. Hangi zaman diyoruz ama hangi kış? Sürekli oyalıyorlar artık bıktık. Ben kiracıyım yavrucuğum ev sahibimle de sıkıntı yaşıyorum. Benim gibi yüzlerce binlerce biz paralarımızı verdik. Hiçbir ilerleme yok geliyoruz hep aynı vaziyette. Yeter artık lütfen ama. 20 Nisan'da olacak dendi. Aslında geçen sene Ağustos 28 dendi. TOKİ erteleyebiliyormuş tamam kabul ettik. Bir kereye mahsus oluyormuş. Nisan dediler yok, temmuz dediler yok. Sürekli yok şimdi de kış diyorlar yavrucuğum kış ama hangi kış? Ben yalnız Yusuf Ahlatcı’nın telefon görüşmesini bizzat duydum. Bizimle ilgisi yok. Müteahhitlerden çıkan bir sorun bu fakat kışa taşınacaklar. Çevre bakanı söz vermiş. Ne zaman ama? Eylül mü, ekim mi, kasım mı ne zaman? Ya ben sobalı evde oturuyorum kızımın yanına gidiyorum Bursa’ya. Bıktık yorulduk. TOKİ’ye gel fotoğraf çekinip git. Hiçbir şekilde duyarlı değiller. Bakanlar, milletvekilleri, bizim Çorum AKP Milletvekili bizle ilgisi yok. Kimle ilgili var? Sen hükümetsin. Bu sorunu çözeceksin."

"BİR AN ÖNCE EVLERİMİZİN TESLİM EDİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Evlerinin bir an önce teslim edilmesini isteyen Davut Yüksel şu şekilde konuştu:

"Ben Kuruçay Köyü’nde ikamet ediyorum. Bana da ikinci turda çıktı. Bir an önce evlerimizin teslim edilmesini istiyoruz. Neden derseniz, benim de çocuğum var kirada duruyor. Köyde ikamet ediyorum ama burada kalacağım. Bir an önce yapılması lazım hem bir an önce de biz borçlarımızı da ödeyelim. Taksitlerimiz uzuyor. Ne kadar ödeyeceğimizi bilemiyoruz. Burada hem devletin kaybı var. Hem vatandaşın bizlerin de kaybı var. Burada devlet hem kendini hem vatandaşı düşünüp buraları bitirip bize teslim etmesini istiyoruz."

TOKİ konutlarına oğluna düğün yapmak için yazıldığını söyleyen Mehmet Reşat Karakaş, "Biz toplu konuta oğlum Tarık Karakaş adına girdik. Bekardı ona düğün yapmak için. Şu anda düğün de yapamadık. Artık kiraya geçireceğiz. Bir an evvel buranın bitip kendi evlerine geçmesini istiyoruz. 1,5 yıldır düğünü erteledik ev olmadığı için kira da malum yüksek zaten. Onun için bekledik. En son Eylül’ün 4’üne gün aldım. Çocuklar ya bizim evde duracak ya kayınpederin evinde duracak. Öyle bir şey hayatlarını sürdürecekler işte" dedi.

"BİZ ÖLÜNCE Mİ VERECEKSİNİZ EVLERİ”

Mahmut Boztepe isimli vatandaş ise, "40 yıldır kirada oturan bir insanım. 40 yıldan sonra işte bize Allah bize bir ev nasip etti. Bunu da 4 yıldır bekliyoruz. 60 yaşından sonra bir ev sahibi oldum, onun da içine giremiyorum. Lütfen devlet yetkililerimizden, TOKİ yetkililerinden, ilimizin valisinden, belediye başkanından bizlere yardımcı olup bu evlerimizi konutlarımızı bir an önce bizlere teslim etsinler" diye konuştu.

Kendisinin ameliyatlı ve kızıyla birlikte kaldığını söyleyen Nazife Özdemir ise şunları söyledi:

"6 senedir bekliyoruz. 6 senedir bir ev alaydık şimdiye kadar borcunu öderdik değil mi? Bize yazık değil mi? Bir an evvel evlerimizi istiyoruz bize versinler. Biz de rahatlayalım. Herkes kirasını arttırıyor. Ya anam geliyor diyor ya babam geliyor diyor. Emekli Derneği Başkanı 6 senedir neden yapmadı bu işi? Hükümete güvendim ama 6 senedir bekliyorum. Yazık değil mi? Bu ay vereceğiz diyorlar vermiyorlar. Yusuf Ahlatcı 'ben emeklilerin evini 7. ayda mutlaka vereceğim' dedi. Niye vermiyor. Niye sözünde durmuyor. Koskoca adam sözünde durmaz mı? Biz ölünce mi verecek evleri" dedi.