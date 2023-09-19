Covid-19'a yakalanan Nilüfer hastanede tedaviye alındı

Şarkıcı Nilüfer, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Hastanede tedavisinin devam ettiğini belirten Nilüfer, 22 Eylül'deki Kuruçeşme konserini 14 Ekim'e ertelendiğini söyledi.

Şarkıcı Nilüfer, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Hastanede tedavi gören Nilüfer, 22 Eylül'de Kuruçeşme'de yapılacak konserini 14 Ekim'e ertelendiğini açıkladı.

"HASTANEDE TEDAVİM DEVAM EDİYOR"

Sosyal medyadan paylaşım yapan ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili dostlar ve değerli kamuoyuna, birkaç gün önce başlayan yüksek ateş ve beraberindeki semptomlarla, maalesef Covid virüsüne yakalandığımı öğrendim. Hastanede tedavim devam ediyor ama değerli doktorlarımızın da gayretiyle en kısa zamanda iyileşme sürecimi tamamlayacak ve yeniden buluşacağız. Bu yüzden, 22 Eylül Kuruçeşme Açık Hava konserimi, 14 Ekim'e ertelemek zorunda kaldım. En kısa zamanda, bir arada, yeniden buluşmak dileğiyle…”