Covid-19 cezalarının iadesi: Başvuru formu Resmi Gazete'de yayımlandı

Covid-19 pandemisinde uygulanan idari para cezasının iade edilmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. İade formunun da yer aldığı tebliğe göre, cezanın ödendiği idari birime 31 Aralık 2024 tarihine kadar başvuru yapılması gerekiyor.

Covid-19 döneminde 321 binden fazla kişinin ödediği idari para cezasının iadesine ilişkin usul ve esaslar ile başvuru formunun yer aldığı tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan tebliğe göre, Covid-19'un ilk kez görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden 9 Kasım 2022 tarihine kadar tahsil edilen cezaların iade edileceği ifade edildi.

Kararda, "Tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez" hükmünün Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiği ifade edildi.

Buna göre tahsil edilmiş olan idari para cezaları, tahsilatı yapan idari birime 31 Aralık 2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) başvurulması halinde iade edilecek.

Başvurular, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek usul ve esaslar dikkate alınarak verilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde söz konusu başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.