Covid-19 salgınında izne çıkarılan 9 bin mahkum geri dönmedi

Kovid-19 salgını nedeniyle izne çıkarılan 19 bin 159 açık cezaevi mahkumundan 9 bin 56’sı cezaevlerine dönmedi. 15 Ağustos'ta teslim olmaları gereken mahkumlar, yakalanmaları halinde kapalı cezaevlerine konulacak.

Covid-19 salgını nedeniyle izne çıkarılan mahkumlardan 9 bin 56’sı cezaevlerine dönmedi.

Salgın izni 31 Temmuz’da sona eren 19 bin 159 mahkumun kalan cezasının infazı için yeniden cezaevine dönmesi gerekiyordu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Covid-19 izninde olan ve cezalarını henüz tamamlamayan mahkûmların, 15 Ağustos akşamına kadar başvurmaları gerektiğini ifade ederek, “Müracaat etmeyen hükümlüler haklarını kaybetmiş, direkt kapalı cezaevine gitmiş olurlar” demişti.

TBMM’den geçerek yasalaşan yeni infaz düzenlemesine göre, 31 Temmuz itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan süre denetimli serbestlik altında infaz edilecek. Ancak denetimli serbestlik tedbiri süresi 5 yıldan fazla olanlar açık cezaevlerine tekrar alınacak.

31 Temmuz tarihi itibarıyla uygulamaya geçen düzenlemeden, Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalan 100 bin 774 mahkum yararlandı.

Haber Global'in aktardığına göre, düzenlemenin ardından 19 bin 159 mahkumun kalan cezasını tamamlaması için yeniden cezaevine dönmesi gerekiyordu. Bunlardan 9 bin 56’sı cezaevlerine geri dönmedi. Firari mahkumlar, verilen süre içinde başvuru yapmadıkları, açık cezaevlerine dönmedikleri için haklarında yakalama kararı çıkarılacak ve yakalandıkları anda kapalı cezaevlerinde infazını tamamlayacak.