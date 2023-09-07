Covid-19 testi pozitif çıkan İspanya Başbakanı Sanchez G-20 Zirvesi'ne katılmayacak

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in bugün yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve bu nedenle 9-10 Eylül'de Yeni Delhi'de yapılacak G-20 Zirvesi'ne katılmayacağı bildirildi.

Dünya 07.09.2023 22:35 Giriş: 07.09.2023 22:35

Güncelleme: 07.09.2023 22:38 Kaynak: AA

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FOTOĞRAF: Depophotos