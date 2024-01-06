Covid-19'un yeni varyantında artış: Uzmanlardan bağışıklık uyarısı

Prof. Dr. Cemal Cingi, dünya genelinde artış gösteren Covid-19'un yeni varyantı JN.1 için önemli uyarılarda bulundu. Cingi, "Enfeksiyonların artış gösterdiği bu dönemde, hastalıklardan korunmak için bağışıklık sistemini her zaman güçlü tutmanın çok önemli olduğunu vurgulamak gerekiyor" dedi.

Mevsimsel olarak Covid-19'a yakalanmanın yüksek olduğu bu dönemde Covid-19'un yeni varyantı JN.1 dünya genelinde artış gösteriyor. DSÖ, koronavirüsün dolaşımdaki tek solunum yolu hastalığı olmadığına dikkat çekerek aynı zamanda grip, RSV ve yaygın çocukluk çağı zatürresinin artışta olduğunu konusunda uyarıyor.



Dünya genelinde Covid-19'un yeni varyantları vaka sayılarında artışa neden olduğuna dikkat çeken Eskişehir Osmangazi Üniversitesi KBB Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Cingi, aynı zamanda mevsimsel grip, RSV gibi diğer virüslerin de arttığını söyledi.

Cingi, “Ülkemizde benzer bir tablo gözleniyor. Rhinovirüs başta olmak üzere, RSV, İnfluenza ve Covid-19 gibi virüslerin etkili olduğu hastalık döneminde, viral enfeksiyonlara eşlik eden bakteriyel enfeksiyonlar, hastalıkların daha ağır bir seyir izlemesine neden olabilmektedir. Enfeksiyonlar genellikle solunum ve damlacık yolu ile bulaştığından kalabalık ve kapalı ortamlarda maske kullanımına devam etmek her zaman olduğu gibi etkili bir yöntem" diye konuştu.

Cingi "Ancak, bağışıklık sisteminin güçlü olmadığı durumlarda maske kullanımı maalesef enfekte olmanın önüne geçemiyor. Bunu, salgının pik yaptığı dönemlerde acil servisinde veya Covid-19 servisinde yatan hastalarla mücadele eden pek çok hemşire ve doktorun enfekte olması ile pek çok kez görmüş olduk. Bu nedenle, enfeksiyonların artış gösterdiği bu dönemde, hastalıklardan korunmak için bağışıklık sistemini her zaman güçlü tutmanın çok önemli olduğunu vurgulamak gerekiyor. Sağlıklı beslenmeye ek kullanılan doğal takviye edici gıdalar, bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı oluyor. Bunların en değerlileri arasında ise propolis yer alıyor” dedi.